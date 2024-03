Transformez votre S24 Ultra en Cybertruck avec cette nouvelle coque

Une innovation audacieuse voit le jour dans l'univers des smartphones haut de gamme : une coque de protection qui métamorphose le Galaxy S24 Ultra en Cybertruck. Conçue par Caviar et limitée à 99 exemplaires, elle promet d'apporter une touche d'extravagance à votre quotidien, à un prix qui, toutefois, n'est pas à la portée de tous.

Caviar ne cesse d'étonner avec ses créations luxueuses et hors du commun. La marque, connue pour ses interprétations opulentes des gadgets les plus convoités, avait déjà fait sensation avec ses versions personnalisées du Galaxy S22, proposées à des prix défiant toute concurrence. Leur modèle le plus extravagant, serti d'or, de titane et de fibre de carbone, avait atteint les 6300 €.

Cette année, Caviar réitère son exploit avec le Galaxy S24 Ultra, en le parant d'une coque arrière ornée d'un dragon en or 24 carats, proposant ainsi une version qui se veut encore plus luxueuse. Vendue à 13 800€, cette nouvelle création n'est pas seulement un téléphone ; c'est un véritable bijou qui reflète le summum du luxe et de l'exclusivité. C'est dans cette lignée que s'inscrit leur dernière proposition pour le dernier flagship de Samsung, une coque qui ne manquera pas de captiver les regards.

Caviar dévoile sa dernière coque pour le Samsung S24 Ultra inspirée du Cybertruck, mais est-elle pare-balle ?

L'entreprise Caviar, toujours là où on ne l'attend pas, vient de lancer une coque pour le Samsung S24 Ultra qui ne laissera personne indifférent. En s'inspirant du Cybertruck, ce nouvel accessoire promet de transformer votre smartphone en un objet aussi saisissant qu'inattendu. Et pour ceux qui s'interrogent – non, malgré son prix astronomique, elle ne stoppera pas une balle. Mais avouons-le, qui n'a pas envie de donner à son téléphone un look à la fois futuriste et impénétrable, même si ce n'est que visuellement ?

Le clin d'œil au Cybertruck ne s'arrête pas là. Outre le design audacieux, la coque est fabriquée en titane rappelle la carrosserie résistante du véhicule de Tesla. Les détails en émail rouge et blanc ajoutent une touche de couleur qui contraste avec le métal froid, qui imite la ligne des feux arrière du 4×4 électrique. À défaut d'être à l'épreuve des balles, cette coque se veut à l'épreuve des regards, assurant à son détenteur une présence remarquée et remarquable. Pour un prix flirtant avec les 9000 dollars, votre S24 Ultra ne passera plus inaperçu, se parant d'une armure qui a tout du charme brut du pickup électrique, sans toutefois promettre une invulnérabilité à toute épreuve.