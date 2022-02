Galaxy S22 : Caviar présente ses versions customisées à 6300€

Ce n’était qu’une question de temps avant que Caviar dévoile ses éditions de luxe des Galaxy S22. Cette année, le fabricant reste relativement sage avec seulement 6300 € pour son modèle le plus cher. On retrouve bien entendu des versions en or, accompagnées de plaques en titane et en fibre de carbone.

Une quinzaine de jours après le lancement officiel des Galaxy S22, Caviar sa désormais traditionnelle gamme de modèles luxueux. Le constructeur russe s’est aujourd’hui imposé dans le monde de la tech comme la référence à connaître quand on souhaite (et qu’on a les moyens pour) se doter d’une version unique du dernier appareil en vogue. Les nouveaux fleurons de Samsung n’y font pas exception, puisque ce sont pas moins de 6 modèles customisés que proposent dorénavant Caviar à la vente.

Commençons tout de suite par le plus intéressant, à savoir le plus cher : l’Ocelot. Ce Galaxy S22 Ultra, dont le design s’inspire du mouvement Art Deco, est recouvert d’une plaque d’or de 24 Karats et d’une seconde plaque en titane gravée au laser. Comptez la bagatelle de 7140 dollars, soit environ 6300 euros, pour vous le procurer. C’est sans aucun doute une certaine somme, mais on notera tout de même une forte de baisse de prix par rapport à l’année dernière.

Caviar baisse les prix sur ses Galaxy S22 customisés (mais pas assez)

En effet, sa version du Galaxy S21 la plus onéreuse s’était élevée à 77 230 € en 2021. Surtout, on est encore bien loin de la PS5 à 1,5 million d’euros commercialisée fin 2020. On se retrouve donc cette année avec modèles un peu moins prestigieux, mais, rassurez-vous, tout aussi luxueux. Juste en deçà se trouve le Great Gasby (ou Gatsby le Magnifique) qui a droit au même traitement que son voisin de gamme mais un brin moins cher, à savoir 6150 €.

Les modèles Titanium, Victory, Drive et Bird of Prey complètent cette collection, avec des prix oscillant entre 5750 € et 6100 €. Notez que ces tarifs concernent les Galaxy S22 Ultra, mais que Caviar proposent également ses designs pour les versions standard et Plus, ce qui revient à un tout petit peu moins cher. Au total, ce sont seulement 99 smartphones qui seront produits. Il faudra donc se dépêcher pour mettre la main dessus.