TousAntiCovid : un QR Code à l’entrée des bars aidera à identifier les foyers d’infection

L’application TousAntiCovid pourrait prochainement se doter d’une nouvelle fonctionnalité importante : l’ajout de QR Codes à scanner dans les lieux publics fréquentés, clusters en puissance. Une solution envisagée pour la fin janvier, en amont de la réouverture des bars et des restaurants.

TousAntiCovid devrait prochainement ajouter une nouvelle corde à son arc pour lutter contre la propagation du coronavirus : les QR Codes. L’idée serait de permettre aux utilisateurs de scanner un de ces codes barres à l’entrée d’un lieu très fréquenté, afin de prévenir les utilisateurs s’ils ont été en contact avec une personne malade. Une fonctionnalité qui a été pensée pour la réouverture des bars et des restaurants, envisagée pour le mois prochain.

Cédric O a expliqué le fonctionnement de ce nouveau système au journal Le Monde. Le secrétaire d’Etat chargé du Numérique a confirmé que l’arrivée des QR Codes dans l’application était envisagée pour la fin du mois de janvier. Le but assumé est d’identifier rapidement les clusters et de prévenir au plus vite les concernés.

Des QR Codes pourraient ainsi faire leur apparition à l’entrée de lieux de rassemblement, comme les bars. En le scannant, l’utilisateur s’enregistre comme avoir fréquenté cet endroit à tel horaire. Si une autre personne enregistrée se déclare positive au Covid-19 dans l’application, tous ceux présents au même endroit et au même moment recevront une alerte sur leur téléphone.

Deux cas sont pour l’instant prévus. Si une autre personne seulement, qui était dans un bar, un restaurant ou une salle de sport en même temps que vous, se déclare positive, vous recevrez une alerte vous demandant de surveiller vos symptômes. Si ce sont trois personnes qui se déclarent, vous recevrez une alerte « risque élevé ». Pour le moment, les conséquences de ce genre d’alerte ne sont pas précisées, mais il faudra rester vigilant sur son état de santé.

Une fonctionnalité qui fonctionnera sur la collaboration

Ce système pourrait être introduit dès la fin du mois de janvier au sein de l’application. Toutefois, il a un talon d’Achille : il fonctionne sur la base du volontariat. Ce sera aux utilisateurs de scanner le QR Code à l’entrée d’un bar pour s’enregistrer. Une petite contrainte qu’il faudra faire perdurer dans le temps pour que la fonctionnalité soit efficace.

Elle nécessitera également l’autorisation de l’utilisateur, puisqu’elle se servira de l’appareil photo de votre smartphone, ce qui n’est actuellement pas le cas. Pour rappel, TousAntiCovid n'a aujourd'hui besoin que du Bluetooth. La localisation GPS n’est pas récoltée par souci de vie privée, mais scanner un QR Code à tel endroit enregistrera tout de même votre position. Toutefois, la chose restera anonyme, puisque seul votre identifiant lié à l’application sera récolté. Enfin, il faudra que le plus de gens possible téléchargent l’application (qui n’est pas obligatoire). Fin 2020, le gouvernement s’était targué d’avoir franchi la barre des 12 millions d’utilisateurs.

Pour le moment, le décret permettant l’arrivée de cette fonctionnalité est examiné par le conseil d’Etat, selon Le Monde. S’il est validé, la mise à jour devrait être déployée très rapidement, vers la fin du mois de janvier. A noter qu’il existait déjà un système similaire en Grande Bretagne utilisé par les établissements publics lorsqu’ils étaient encore ouverts.

TousAntiCovid, application miraculée

L'application revient de loin. Sortie au mois de juin 2020 sous le nom StopCovid, elle a d’abord eu du mal à séduire les français et fut un échec cuisant. Elle a connu une seconde chance en octobre 2020 en se renommant TousAntiCovid. Le succès a cette fois été au rendez-vous. En effet, elle s’est dotée de fonctionnalités séduisantes, comme la possibilité de remplir rapidement une attestation numérique pour le deuxième confinement. De même, elle permet de suivre en temps réel l’évolution de la pandémie en France et dans les régions.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait donc toucher le plus d’utilisateurs possible. Reste simplement à savoir si elle sera utilisée avec application lors de la réouverture des lieux publics. Pour l’instant, la réouverture des bars et des restaurant n’est pas prévue avant la mi-février, dans le meilleur des cas.

Source : Le Monde