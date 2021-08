TousAntiCovid : l’application se met à jour pour le pass sanitaire, les widgets débarquent sur Android

Le pass sanitaire est entré en application en France le lundi 9 août. Pour l’occasion, l’application Tous Anti Covid s’est mise à jour pour faciliter son utilisation. La principale nouveauté est la mise en place de pass favoris pour les retrouver en un instant.

Depuis le lundi 9 août, le pass sanitaire est requis pour accéder à des lieux publics fermés, comme les stades ou les restaurants. Afin de faciliter la vie des utilisateurs, l’application gouvernementale Tous Anti Covid s’est mise à jour.

Cette mise à jour pèse 40 Mo et est donc rapide à télécharger. Elle est disponible aussi bien sur iOS qu’Android et apporte une nouveauté majeure : la possibilité de mettre en avant votre pass. En effet, les certificats (tests ou vaccination) peuvent désormais être mis en favoris en appuyant sur le petit cœur.

Tous Anti Covid propose un Widget sur Android

En ce faisant, le QR code désigné est mis en avant dans l’application. Lorsque vous l’ouvrirez, il sera affiché directement au sommet des différentes options, vous épargnant le fait d’aller le chercher dans l’onglet « mon carnet ». Mais il y a plus puisque sur Android, il est désormais possible de le mettre en tant que Widget. Il ne sera donc même plus indispensable d’ouvrir Tous Anti Covid, le code étant constamment affiché sur votre bureau. Notons également que le pass sanitaire français peut être transformé en pass européen au sein de l’application, ce qui peut être utile lorsque vous voyagez.

Pour rappel, il n’est pas indispensable de télécharger l’application pour son pass sanitaire, puisque la version papier suffit pour entrer dans les lieux concernés. De plus, on ne le dira jamais assez, il est fortement déconseillé de partager son pass sur les réseaux sociaux. C’est la garantie de se le faire usurper.

Après l’échec de la première version StopCovid sortie en mai 2020, la deuxième version de Tous Anti Covid sortie en octobre de la même année a montré plus d’efficacité. Elle a su se montrer indispensable avec l'intégration des attestations de sortie et continue de l'être avec le pass sanitaire. Pour rappel, la quatrième vague continue de faire des ravages dans l’hexagone et en ce mardi 10 août, nous comptons 1667 patients en réanimation (chiffres gouvernementaux).