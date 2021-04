COVID-19 : trouvez facilement un rendez-vous pour vous faire vacciner grâce ce site

Il peut être parfois difficile de trouver un rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19. Guillaume Rozier, créateur du site réputé Covid Tracker, vient de publier un outil gratuit qui recense l'ensemble des centres de vaccination proches de chez vous. Vous y trouverez également les différents créneaux disponibles.

Comme vous le savez probablement, la France a démarré depuis peu sa campagne de vaccination. L'objectif du gouvernement français est maintenant d'atteindre 15 millions de vaccinés (la première injection en tout cas) d'ici la fin juin 2021. Et 30 millions d'ici la période estivale. Vous vous en doutez, cette accélération du processus provoque des surcharges au niveau des centres de vaccination, à tel point qu'il est parfois très difficile de trouver un rendez-vous pour obtenir la précieuse injection.

En outre, il est également difficile de trouver les bons établissements et leurs coordonnées téléphoniques respectives. Cependant, plusieurs options existent actuellement pour vous aider dans vos recherches, à l'instar de Google Maps qui affiche depuis peu les centres de vaccination contre la Covid-19.

Vite ma dose : se faire vacciner rapidement et simplement

Guillaume Rozier, développeur indépendant à l'origine du site réputé Covid Tracker, vient de publier ce vendredi 2 avril 2021 un nouvel outil gratuit baptisé “Vite ma dose”. Disponible depuis le site Covid Tracker, “ce nouvel outil détecte automatiquement le prochain RDV disponible dans votre département sur Doctolib”, explique son créateur sur Twitter.

Pour trouver un centre de vaccination proche de chez vous ainsi qu'un créneau pour un rendez-vous, il suffit de donc se rendre sur le site de Covid Tracker. Dans l'onglet Outils situé en haut à droite, cliquez sur Vite ma dose ! et sélectionnez votre département. Ceci fait, l'outil vous affichera les différents centres de vaccination de votre département qui ont des créneaux disponibles sur Doctolib.

Choisissez alors le centre, la date et l'heure de votre choix. Vous serez redirigé directement sur le site de Doctolib pour confirmer votre rendez-vous. Notez que l'outil affiche également les centres où aucun rendez-vous n'est disponible sur Doctolib et sur Maiia, une autre plateforme dédiée à la prise de rendez-vous médicaux.

Cela vous permet au moins d'avoir une vue d'ensemble des différentes possibilités qui vous sont offertes, et rien ne vous empêche d'appeler directement ces centres pour obtenir plus d'informations. La liste est mise à jour quotidiennement. Enfin, précisons qu'il est possible de procéder à une recherche par proximité géographique, et non par département. Il faudra se rendre sur la carte interactive de la France située en bas de la page de Vite ma dose. Zoomez avec la molette de votre souris sur la zone de votre choix et choisissez le centre qui vous convient.

