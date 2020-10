TousAntiCovid : un bug affiche des chiffres de contamination complètement faux

TousAntiCovid, l'application de contact tracing du gouvernement français, a été victime d'un nouveau bug. Ce mercredi soir, l'application de suivi affirmait que 69.854 personnes ont été testées positives au Covid-19 en l'espace de seulement 24 heures. En fait, le successeur de StopCovid a cumulé par erreur tous les cas recensés en 48 heures en France.

Contrairement à StopCovid, TousAntiCovid est parvenu à susciter l'adhésion des Français. Quelques jours après son arrivée sur le Play Store et l'App Store, l'application de traçage compte 4,6 millions de téléchargements. Fier de ce succès apparent, Emmanuel Macron a affirmé que TousAntiCovid serait l'un des instruments permettant de sortir du second confinement.

“Pour ceux qui continuent à travailler, pour réussir la sortie du confinement et rouvrir les bars et restaurants… en contrôlant la diffusion du virus, nous devons être encore + nombreux” encourage de son côté Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Actuellement, un peu plus de 8% des Français auraient installé l'application sur leur smartphone. Pour avoir un impact significatif, il est nécessaire d'atteindre le seuil des 15%.

TousAntiCovid affiche par erreur près de 70 000 contaminations

Alors que l'application se propage sur les smartphones des Français, un bug est venu ternir ce succès inespéré, rapportent nos confrères de BFM TV. Ce mercredi 28 octobre, un dysfonctionnement a poussé TousAntiCovid à afficher de mauvais chiffres de contamination. Selon les données affichées hier soir, 69.854 personnes ont été testées positives au Covid-19 en l'espace de 24 heures.

Pourtant, le site officiel de Santé Publique France met en avant 36.437 cas détectés en 24 heures. Il s'avère que l'application de contact tracing a cumulé les chiffres de mercredi avec les chiffres de mardi soir (33.417). En additionnant les nombres de contamination, on arrive en effet à 69.854. D'après les informations collectées par BFM TV, le bug a été provoqué par “une mauvaise mise à jour de la base de données Data gouv”.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que TousAntiCovid est victime de perturbations. Quelques heures seulement après son arrivée, l'application de tracing revisitée était victime de son succès. Les serveurs étaient tombés en panne face à l'affluence enregistrée.

Source : BFM TV