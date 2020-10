TousAntiCovid n'est pas compatible avec les smartphones trop anciens. Comme StopCovid, la première version de l'application de contact tracing, TousAntiCovid ne fonctionnera tout simplement pas sur les téléphones qui tournent sur d'anciennes versions d'Android ou iOS. On fait le point sur les limitations.

Après le cuisant fiasco de StopCovid, TousAntiCovid suscite enfin d'adhésion de la population française. En seulement quelques jours, l'application de suivi contre le Covid-19 compte plus de 4 millions de téléchargements. In fine, environ 8% de la population a installé l'application sur son smartphone.

Comme le rapportent nos confrères de Nice Matin, TousAntiCovid n'est pas compatible avec tous les smartphones en circulation. Ainsi, plusieurs témoignages affirment que l'application proposée par le gouvernement ne fonctionne pas sur les appareils les plus anciens. “La nouvelle version de Stop Covid n’est toujours pas téléchargeable sur les iPhone 5C de mon épouse et de moi-même, pas plus qu’elle ne l’est sur les smartphones de nombre de nos connaissances, parce que leur logiciel d’exploitation ne le permet pas” témoigne Patrick Dorel, lecteur de Nice Matin.

TousAntiCovid est incompatible avec les smartphones sous iOS 10 ou Android Ice Cream Sandwich

En fait, les smartphones qui tournent sous certaines versions antérieures d'Android et d'iOS “ne disposent pas de la technologie bluetooth nécessaire au bon fonctionnement de l’application”, explique un expert interrogé par le média. Sur la page TousAntiCovid de l'App Store, on peut lire que l'application n'est compatible avec les iPhone sous iOS 11.4, ou une version ultérieure. In fine, les iPhone sortis avant l'iPhone 5S ne sont pas compatibles avec l'application de contact tracing. C'est le cas des iPhone 5C, des iPhone 5, des iPhone 4s ou encore des iPhone 4. Cette restriction ne concerne donc que les iPhone lancés avant 2012.

Du côté d'Android, TousAntiCovid ne fonctionnera qu'avec les smartphones équipés d'Android Lollipop 5.0 ou une version ultérieure. Les appareils coincés sous Android Ice Cream Sandwich sont privés de l'application. Seuls les appareils datant de plus de 5 ans sont concernés. En effet, Android Lollilop a été déployé en version stable en 2014.

“En somme, si vous ne possédez pas un des derniers smartphones, vous êtes privé de l’application qui serait certainement la plus utile actuellement” regrette Patrick Dorel. Néanmoins, on remarquera que TousAntiCovid est bien compatible avec l'écrasante majorité des téléphones mobiles en circulation.

