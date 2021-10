Tinder lance sa propre monnaie pour faciliter les rencontres

Tinder lance sa propre monnaie numérique sur son application. Le but ? Motiver les utilisateurs à passer plus du temps sur Tinder, en swipant, en mettant à jour régulièrement son profil. Ces pièces pourront être échangées contre des avantages Tinder, comme des Super Like ou des Boosts.

Au gré des années, Tinder, l'une des applications de rencontres les plus populaires du monde, a amélioré sa formule grâce à l'ajout de nombreuses fonctionnalités. En juin 2021, Tinder a intégré des quiz et des jeux vidéo, un moyen original de faire connaissance avec quelqu'un et de se décider à matcher ou non.

Et depuis cet été, l'application de rencontres a renforcé sa sécurité en permettant aux utilisateurs de vérifier le profil via leur carte d'identité. Une manière de confirmer votre identité et d'éviter la propagation des faux comptes. Cette fois-ci, nos confrères du site Bloomberg nous apprennent que Tinder est sur le point de lancer une monnaie numérique.

Testées dans un premier temps en Australie, ces pièces pourront être obtenues en restant actif sur l'application (en swipant, en scrollant, en mettant à jour son profil régulièrement) ou bien directement dans la boutique de l'appli par carte bleue. Comme l'expliquent les équipes de Tinder, cette monnaie in-app permettra d'acheter des avantages Tinder, comme des Super Like ou des Boosts.

À lire également : Les messages privés sur Facebook, Tinder ou Badoo peuvent être utilisés dans un divorce

Tinder se lance dans la monnaie in-app

Ces “bonus” augmentent grandement vos chances de rencontres sur l'application. Les Super Like vous permettent par exemple d'afficher clairement votre vif intérêt pour une personne (le like s'affiche avec une étoile et une bordure bleu, difficile de le rater) tandis que le Boost permet de faire partie des Top profils du lieu dans lequel vous êtes pendant 30 minutes (Tinder s'appuie sur la géolocalisation).

La monnaie de l'application, qui sera disponible plus tard ce mois-ci, fait partie des efforts de Tinder pour créer une expérience plus riche et plus variée pour les utilisateurs. Et bien entendu, l'introduction de cette monnaie permettra également à Match Group, la maison-mère, d'engranger plus de bénéfices avec l'achat de pièces.

La société s'attend d'ailleurs à ce que cette monnaie joue “un rôle important à mesure que l'expérience Tinder évolue et devient plus immersive, car la monnaie virtuelle est utile dans le contexte du don des biens numériques. La monnaie virtuelle sera particulièrement bien accueillie par nos membres en Asie, qui sont moins habitués aux produits par abonnement. Cette monnaie virtuelle sera d'abord déployée en Australie, avant une éventuelle diffusion sur d'autres marchés.

Source : Bloomberg