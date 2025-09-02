Voici qui a le plus de chances de conclure sur Tinder selon cette étude, ça fait froid dans le dos

Une recherche scientifique est parvenue à dresser le portrait psychologique des gens arrivant plus facilement à conclure grâce aux applications de rencontres comme Tinder. Les conclusions sont assez déroutantes.

Difficile de faire des rencontres spontanées quand on cherche l'âme sœur dans une société où tout va de plus en plus vite. D'autant qu'à mesure que le temps passe, les occasions se font rares. Heureusement, la multitude d'applications dédiées permet de se mettre en relation d'un simple “swipe”. Un concept popularisé notamment par Tinder, même si depuis de nombreux concurrents ont pris le relais. Le succès est au rendez-vous puisque sur Tinder uniquement, on compte environ 75 millions d'utilisateurs actifs chaque mois.

Bien sûr, tous n'obtiennent pas les mêmes résultats, qu'ils espèrent trouver une relation sérieuse ou simplement un “coup d'un soir”. À ce propos justement : quel type d’utilisateur ou utilisatrice a statistiquement le plus de chances de conclure avec quelqu'un rencontré sur Tinder et consorts ? C'est ce qu'ont voulu savoir Lennart Freyth et Peter K. Jonason, deux psychologues spécialistes des traits de personnalité. Leurs conclusions sont plutôt déconcertantes, pour ne pas dire effrayantes.

Une étude sur les utilisateurs de Tinder donne des résultats étonnants

L'étude porte sur 495 germanophones, 288 hommes et 207 femmes, âgés de 16 et 70 ans et tous utilisateurs de l'application Tinder ou assimilé. Recrutées en ligne, ces personnes ont répondu à un questionnaire portant sur plusieurs points :

La fréquence d'utilisation des applications de rencontre.

Le nombre de rendez-vous auxquels elles sont allées suite à un “match”.

Leur degré de satisfaction vis-vis de leur “match”.

Le nombre de fois où le rendez-vous a mené à un rapport intime.

Leur attitude face à la sexualité d'un point de vue global.

Leurs processus de pensée quand il faut décider quelque chose en lien avec une relation amoureuse ou sexuelle.

Etc.

Toutes ces questions ont bien sûr un but : mesurer où se situent les participants sur ce qu'on appelle la Triade sombre, ou Triade noire. C'est une théorie de la personnalité mesurant 3 traits précis : le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie.

Selon les définitions les plus communément admises, le narcissisme renvoie à un amour exacerbé de l'image de soi, le machiavélisme à la manipulation d'autrui, et la psychopathie à une empathie faible, de l'impulsivité et parfois des comportements violents. Des aspects négatifs donc. Qu'obtient-on en analysant tout cela ?

Les gens présentant ces traits de personnalité concluront plus souvent grâce à Tinder

D'une manière générale, 31 % des interrogés, hommes et femmes, disent avoir eu un rendez-vous en personne avec quelqu'un rencontré sur une application comme Tinder. On ne connaît par le pourcentage de celles et ceux ayant eu un rapport sexuel à la fin, mais parmi eux 66 % sont des hommes. Ça, ce sont les résultats généraux.

Ce qui ressort surtout, c'est que les hommes présentant un score élevé en psychopathie sont ceux qui concluent le plus souvent. Pas très rassurant. Ce constat n'est pas mesuré chez les hommes qui disent ne pas avoir eu de rapport suite à un rendez-vous Tinder, de même que chez les femmes.

Concernant ces dernières, la conclusion est tout autre. Les femmes qui ont le plus de chances de conclure lors d'un rendez-vous obtenu avec une application de rencontres sont celles qui ont les plus bas niveaux d'exigence. L'hypothèse étant qu'après s'être autant investies, elles sont plus enclines à pardonner des défauts une fois en face de la personne.

L'étude publiée dans la revue Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking n'est pas parfaite. De l'aveu même de leurs auteurs, elle se base sur des réponses émises par les participants. Certains ont pu les exagérer ou au contraire les minimiser. De plus, reproduire le même protocole dans un autre pays ne donnerait probablement pas les mêmes résultats. Il serait intéressant de les obtenir cela dit.