Tinder : trop timide pour rencontrer votre “match” ? Cette nouveauté va vous plaire

L'application de rencontre Tinder se dote d'une fonctionnalité qui va plaire aux timides et à ceux qui ont peur de tomber dans un traquenard lors du premier rendre-vous. Voici comment ça fonctionne.

Que vous ayez déjà utilisé une application de rencontres ou non, vous connaissez globalement le principe. Vous faites défiler les profils, indiquez s'ils vous plaisent ou non et attendez que cela soit réciproque avec ceux qui vous intéressent (les “match”). Après ça, vous engagez la conversation et, si tout se passe bien, fixez un rendez-vous réel avec la personne. La suite ne concerne pas l'application. Tinder, par exemple, fonctionne exactement comme ça.

Dans la grande majorité des cas, tout se passe sans encombre. Mais malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir à qui on va avoir affaire avant la rencontre en personne. La maison-mère de Tinder, Match Group, en est parfaitement consciente. Et alors que les plus âgés délaissent de plus en plus ce genre de services, elle veut mettre l'accent sur la sécurité des utilisateurs qui s'avèrent majoritairement jeunes. La nouveauté dont il est question ici en est un bon exemple.

L'application de rencontre Tinder veut rassurer les indécis avec cette nouveauté

Depuis quelques temps, Tinder expérimente la fonction Double Date (double rencard si l'on devait traduire ça en français). Elle permet de créer un profil et d'y associer une autre personne. Il devient alors possible de “matcher à plusieurs“, sous-entendu avec un autre duo. Sachant qu'un seul membre peut le faire, pas besoin que les deux se mettent d'accord. La conversation qui s'ouvre alors intègre tout le monde.

Et bien sûr, si rendez-vous il y a, il faudra réserver une table pour 4. En somme, Tinder ne fait qu'intégrer une pratique qui existe depuis toujours pour qui veut s'assurer une forme de sécurité lors de du premier rencard. Notez que vous pouvez très bien inscrire quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire une rencontre. Il est également possible de ne voir que les profils “Double Date” ou au contraire de les rendre invisibles. L'option sera déployée sur l'application dans le courant du mois du juillet.