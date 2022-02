Tinder facture davantage les utilisateurs les plus âgés, mais c’est bientôt fini

Un rapport de Consumers International et Mozilla révèle que certains services en ligne facturent différemment leurs services en fonction de certains critères démographiques, notamment l’âge et la localisation. La firme, qui a commencé de lisser ces tarifs, annonce la fin de cette grille tarifaire en 2022 et l’arrivée de nouvelles options « à la carte ».

Est-il normal de payer plus cher un service en fonction de critères démographiques ? La réponse est loin d’être évidente. Un étudiant ou un lycéen n’a pas les mêmes ressources qu’une personne active. Il est donc logique que la première accède à un service à un prix moindre. C’est le cas de YouTube qui propose un abonnement premium à prix réduit pour les étudiants. C'est également le cas d’Apple ou de Spotify par exemple. Mais un trentenaire doit-il payer moins cher un service qu’un quadragénaire qui a peut-être le même pouvoir d’achat ?

Un rapport publié par Mozilla et Consumers International expose cette pratique non seulement très courante, mais également plus complexe qu’il n’y parait. Le document détaille la stratégie de Tinder, la célèbre application de rencontre sur Internet. Elle propose des services payants, bien évidemment. Et, officiellement, il existe trois formules : Tinder+, Tinder Gold et Tinder Platinum. Chacun a des prix différents. Et, officiellement, ceux qui ont moins de 29 ans peuvent payer leur abonnement moins cher.

Une personne active paie plus cher Tinder qu'un étudiant et qu'un retraité

Le rapport révèle que Tinder n’a pas trois prix différents, mais plus d’une vingtaine. Selon les pays, la tarification peut même contenir 31 formules différentes. C’est le cas en Nouvelle-Zélande. Les prix peuvent varier de 5 dollars à 25 dollars environ, selon la formule choisie ainsi que l’âge de l’utilisateur. Selon l’étude, les utilisateurs âgés de 30 à 49 ans paient en moyenne davantage que les autres. Et même jusqu'à 5 fois plus. Dans certains pays, ils déboursent même plus que ceux âgés de 50 ans et plus. Ce n'est cependant pas systématique, car les tarifs sont évidemment différents d’un pays à un autre.

Le genre est également un facteur déclencheur de changement. Mais heureusement, la différence est minime : quelques centimes par mois. L’étude affirme également que la localisation (milieu urbain ou milieu rural) et la préférence sexuelle seraient aussi prises en compte avec des différences qui peuvent aller jusqu’à 27 %. Selon nous, il peut s’agir d’un déséquilibre dû à l’échantillon : il y a 50 % d’homme, 50 % d’hétérosexuel et 70 % d’urbain. Mais rien ne précise quel est le pourcentage d’urbain hétérosexuel âgé de 30 à 49 ans dans l’échantillon.

Tinder veut simplifier sa grille de formules mais va multiplier les options payantes

Suite à la publication de cette étude, Match Group, qui édite Tinder, a publié un communiqué qui rappelle avoir mis en place une grille tarifaire initiale adaptée aux ressources des utilisateurs afin de garantir une certaine accessibilité. Voilà pourquoi les étudiants paient moins cher. Elle avoue qu’il existe des différences selon le pays et l’âge, mais réfute les autres critères tels que les préférences sexuelles, le genre, les origines ou encore la religion.

Cependant, l’éditeur de l’application a décidé de lisser ses tarifs. Il n’existe déjà plus qu’un nombre restreint de formules en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et Match Group confirme que cela se généralisera partout dans le monde dans le courant du second trimestre 2022. En revanche, les options payantes seront plus nombreuses pour une offre dite « à la carte ». Pour cela, les Tinder Coins, lancés l'automne dernier dans certains pays, seront disponibles partout dans le monde dans le courant du troisième trimestre. Cette monnaie virtuelle, qui peut s'acheter ou se gagner en utilisant l'application, sert à activer des options premium comme les Super Likes.