Tinder va permettre de vérifier votre profil avec votre carte d’identité

Tinder va bientôt permettre à ses utilisateurs de vérifier leur profil à l'aide d'une carte d'identité. Déjà disponible depuis 2019 au Japon, cette nouvelle option sera entièrement basée sur le volontariat. Tinder n'imposera pas d'entrer sa carte d'identité dans l'application pour faire des rencontres. Avec cette mesure, l'application de dating espère lutter contre la prolifération de faux comptes.

Depuis 2019, Tinder propose à ses utilisateurs japonais d'attester de leur identité en renseignant les informations de leur carte d'identité. Dans les trimestres à venir, l'application de dating détenue par le groupe Match va étendre cette fonctionnalité à tous les usagers dans le monde.

Dans un premier temps, cette option sera exclusivement facultative. Tinder ne supprimera pas les comptes qui refusent de communiquer leur carte d'identité. “Nous savons que dans de nombreuses régions du monde et au sein de communautés traditionnellement marginalisées, les gens peuvent avoir des raisons impérieuses de ne pas ou de ne pas vouloir partager leur identité réelle avec une plateforme en ligne”, fait valoir Tracey Breeden, vice-présidente de la sécurité chez Match.

Tinder déclare la guerre aux faux comptes

Dans ces conditions, Tinder s'est rapproché d'experts locaux basés dans différents pays. Ces experts vont conseiller Tinder sur la meilleure manière d'implémenter la fonctionnalité en fonction des contraintes locales. “Créer une solution vraiment équitable pour la vérification de l'identité est un projet de sécurité difficile, mais critique, et nous nous approchons de nos communautés ainsi que d'experts pour nous aider “, poursuit le communiqué de Tinder.

“Nous adoptons une approche de test et d'apprentissage pour le déploiement de l'option. Nous savons que l'une des choses les plus précieuses que Tinder puisse faire pour que ses membres se sentent en sécurité est d'améliorer la confiance que leurs matchs soient authentiques”, affirme Tracey Breeden. Sans surprise, la fonctionnalité a été pensée pour empêcher des internautes de créer de faux comptes sous des noms d'emprunt et avec des photos factices.

Dans la même optique, Tinder a lancé en 2020 une option baptisée « Vérification de profil » qui permet de prouver l'authenticité des photos mises en ligne. Pour ça, l'application demande de fournir une série de selfies. Avec la vérification des cartes d'identité, Tinder va encore plus loin.