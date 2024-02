Saint-Valentin : méfiez-vous des arnaques à l’amour

Le 14 février est une occasion comme une autre pour tenter d'escroquer les gens. Les arnaqueurs se servent des applications de rencontre et piègent celles et ceux à la recherche de l'âme sœur.

La Saint-Valentin est l'une de ces fêtes qui divisent. “C'est commercial !”, “j'aime ma compagne/mon compagnon toute l'année, pas juste le 14 février !”. Vous avez forcément entendu ou prononcé ce genre de phrases. Pour celles et ceux qui choisissent de la fêter, c'est l'occasion de célébrer leur union avec, par exemple, un film Netflix spécial Saint-Valentin. Mais c'est aussi l'opportunité de se lancer à la recherche de l'âme sœur en utilisant une application de rencontres.

Et devinez qui est parfaitement au courant de cela et en profite pour en tirer du profit ? Bingo : les arnaqueurs du Web. Dans une étude récente, la célèbre entreprise de cybersécurité Avast montre que les pays d'Europe Centrale et d'Amérique du Nord sont les plus touchés par “les escroqueries à l'amour”. Environ une personne sur 20 y a déjà été confrontée. Dans le top 3 des pays concernés, on trouve dans l'ordre la Slovaquie, l'Allemagne et la Hongrie. La France s'en sort relativement bien puisqu'elle n'est “que” 16e.

Les fraudeurs se servent de la Saint-Valentin pour lancer des arnaques à la relation amoureuse

La méthode est simple. Via un faux profil sur une application de rencontres, le pirate va vous faire miroiter monts et merveilles. Gagnant votre confiance, il va progressivement vous faire comprendre qu'il a besoin d'argent ou de vos informations personnelles. Toujours dans le but de vous rencontrer bientôt bien sûr. Il existe heureusement des signes permettant d'identifier facilement une arnaque de ce genre :

La personne a un profil trop beau pour être vrai.

Elle habite très loin de chez vous, dans un autre pays.

La relation évolue vite, trop pour que ce soit naturel.

Chaque fois qu'elle promet de vous rencontrer, elle trouve une excuse pour annuler au dernier moment ou presque.

Elle demande de l'argent, et via des moyens de paiement spécifiques.

Vous pouvez aussi prendre la photo de profil et la placer dans le site images.google.com pour savoir d'où elle vient. Vous pourriez vous rendre compte qu'il s'agit en fait d'un ou d'une mannequin dans un catalogue de vêtements par exemple. Et dans tous les cas, ne donnez jamais d'argent ou d'informations personnelles à votre “date”. L'amour rend aveugle, mais il faut garder l’œil ouvert.