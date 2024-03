Arnaques à l’amour, ransomware… Voici l’escroquerie qui rapporte le plus d’argent aux pirates

Selon un rapport récent du FBI, les arnaques sentimentales et de confiance détrônent de loin les cyberattaques par ransomware en termes de pertes financières, révélant une tendance alarmante dans l'univers de la cybercriminalité.

Alors que la cybercriminalité continue d'évoluer, une tendance notable émerge : la baisse des revenus générés par les ransomwares. Une récente étude souligne une nouvelle résilience des entreprises face à ces attaques, avec une diminution significative de 33 % des rançons versées au dernier trimestre de 2023, comparativement au trimestre précédent.

Nous voyons donc le paysage des cyber-escroqueries se transformer, avec une montée en puissance des arnaques sentimentales. Un rapport du FBI révèle que ces dernières ont engendré des pertes colossales, bien supérieures à celles causées par les ransomwares, démontrant le changement de tactiques des cybercriminels. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des logiciels malveillants pour extorquer de l'argent, ils exploitent désormais les émotions et la confiance des individus.

Le FBI souligne une tendance alarmante : les escroqueries sentimentales et de confiance, le plus souvent via des applications de rencontre, ont entraîné des pertes s'élevant à 4,57 milliards de dollars l'année dernière, surpassant largement les dommages causés par les ransomwares. Ces chiffres, en hausse de 38 % par rapport aux 3,31 milliards de l'année dernière, montrent l'ampleur de ces arnaques qui reposent sur des stratégies de manipulation psychologique. Les escrocs, souvent camouflés derrière des profils féminins séduisants, engagent des relations de confiance sur le long terme, pour finalement orienter la conversation vers des investissements dans des cryptomonnaies via de fausses plateformes.

La supercherie s'intensifie au moment du prétendu retrait des gains, où les victimes se voient imposer des frais pour accéder à leurs fonds. Ceux qui cèdent à la pression se retrouvent confrontés à une perte encore plus grande, illustrant la cruelle efficacité de ces escroqueries. En comparaison, les attaques par ransomware, bien que médiatisées, n'ont généré “que” 59,6 millions de dollars de pertes selon le FBI. Cette différence dévoile l’évolution inquiétante des tactiques cybercriminelles, qui exploitent de plus en plus les émotions et la confiance des individus pour s'enrichir.

Source : theregister