TikTok : deux fillettes de 8 et 9 ans meurent en tentant un challenge dangereux

Deux familles américaines ont porté plainte contre TikTok après la mort de leurs filles de 8 et 9 ans. Ces dernières, dans l’espoir de devenir célèbres sur le réseau social, ont participé au « blackout challenge », qui consiste à s’étouffer jusqu’à s’évanouir devant la caméra.

Si l’algorithme surpuissant de TikTok joue un rôle majeur dans le succès du réseau social, la prolifération des challenges divers y est également pour beaucoup. Heureusement, la plupart d’entre eux sont relativement inoffensifs. Mais, comme souvent sur Internet, certains n’hésitent pas à pousser les potards trop loin, jusqu’à se mettre volontairement en danger pour obtenir quelques vues. Ainsi, ce type de challenges se multiplie sur la plateforme et a des conséquences parfois dramatiques. L’année dernière, une femme de 20 ans a été victime d’une crise cardiaque après avoir avalé une cuillère de protéines en poudre.

Plus grave encore, une grande partie de ces challenges sont directement destinés aux enfants, comme le « Devious Lick », qui consiste à voler un objet au hasard dans son école. Là encore, ces challenges peuvent mener au drame, comme le prouve encore une fois la mort de deux enfants ces derniers mois. Lalani Erika Renee Walton, 8 ans, et Arriani Jaileen Arroyo, 9 ans, sont décédées des suites d’un nouveau challenge qui fait fureur en ce moment sur TikTok : le « blackout challenge ». Tout est dans ce funeste titre : le but est de s’étouffer soi-même jusqu’à s’évanouir devant la caméra.

Les parents portent plainte après la mort de leurs filles sur TikTok

Lalani et Arriani ont toutes deux reçu leur premier smartphone quelques mois auparavant, racontent leurs familles, et sont très vite devenues addictes à TikTok. Elles commencent alors à poster des vidéos de danse, espérant devenir célèbres sur l’application. Les parents se sont rapidement inquiétés face à la dangerosité de certains challenges, mais Arriani, en particulière, avaient promis de ne jamais y participer. « Lalani avait 8 ans à l’époque et n’a pas compris la nature dangereuse de ce que TikTok l’encourageait à faire », expliquent les parents de l’enfant.

Les deux familles ont ainsi porté plainte contre TikTok, estimant que son « algorithme dangereux a intentionnellement et de manière répétée » affiché des vidéos de ce type aux deux enfants, les incitant de ce fait à participer dans l’espoir de gagner des abonnés. « TikTok a investi des milliards de dollars pour concevoir intentionnellement des produits qui poussent des contenus dangereux qu’il sait être dangereux et qui peuvent entraîner la mort de ses utilisateurs », estime l’avocat Matthew P Bergman.

