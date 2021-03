TikTok va forcer ses utilisateurs à accepter les publicités ciblées

TikTok a prévenu ses utilisateurs que sa politique en matière de collecte de données est sur le point de changer. En effet, les membres du réseau social n’auront bientôt plus d’autre choix que de visualiser des publicités ciblées en fonction de leur activité. Jusqu’à maintenant, il était possible de refuser l’utilisation des informations personnelles à cette fin.

Devenue rapidement l’application la plus populaire du moment, il est étonnant que TikTok n’ait pas encore rempli sa plateforme de publicités ciblées. Du moins, c’est le cas, mais les utilisateurs peuvent décider si oui ou non leurs données personnelles peuvent être collectées à des fins publicitaires. Cette possibilité sera finalement supprimée le 15 avril prochain.

Les utilisateurs ont en effet reçu une notification les informant que « les paramètres seront changés et que les publicités pourront se baser sur votre activité sur TikTok ». La plateforme indique notamment que ces publicités ont pour but « d’aider TikTok à rester gratuit ». Les membres du réseau social auront toujours la possibilité de « contrôler le niveau de ciblage des publicités en fonction des données collectées par [ses] partenaires ».

Pas le choix, les publicités ciblées débarquent en masse sur TikTok

En effet, il existe deux types de ciblage sur TikTok. On retrouve d’une part les publicités se basant sur l’activité des utilisateurs sur la plateforme et d’autre part sur les données collectées par les organismes tierces. Il était donc jusqu’à présent possible de refuser ces deux types de publicité. À partir du 15 avril, le premier ne pourra plus être bloqué. Le second pourra toujours faire l’objet d’une restriction. À noter que les Européens ne sont pas concernés par la mesure, puisqu’ils sont protégés par la réglementation en vigueur de l’UE.

« Notre but est d’aider les entreprises à atteindre les personnes qui les intéressent de manière créative et pleine de sens, tout en respectant la vie privée de nos utilisateurs », a déclaré un représentant de TikTok. Bien que le réseau social multiple les actions pour protéger ces derniers, plusieurs associations, notamment l’UFC-Que choisir, dénonce les pratiques douteuses employées par celui-ci. Reste à voir comment l’application va réagir à l’arrivée d’iOS 14.5, qui forcera les développeurs à demander l’autorisation de pister les utilisateurs.