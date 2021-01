TikTok renforce ses paramètres de confidentialité pour les plus jeunes et leur impose un profil privé

TikTok a annoncé un changement dans les paramètres de confidentialité pour ses utilisateurs les plus jeunes. Dorénavant, les profils d'enfants de moins de 15 ans seront automatiquement configurés comme privé, tandis que les possibilités d'interactions seront limitées avec les autres comptes.

TikTok est d'une popularité indéniable chez les plus jeunes. Les profils de personnes mineures y prolifèrent et, avec eux, les risques pour leur sécurité et leur vie privée. Le réseau social chinois a ainsi annoncé vouloir renforcer les mesures de contrôle les concernant. “Alors que les plus jeunes commencent leur voyage digital, nous pensons qu'il est important de leur fournir des paramètres de confidentialité appropriés”.

Ces mesures s'appliquent avant tout aux utilisateurs de moins de 15 ans. Ces derniers verront leur profil devenir privé par défaut. De cette manière, seules les personnes acceptées en tant qu'abonné par l'utilisateur pourront accéder à ses vidéos. “Nous souhaitons que nos utilisateurs les plus jeunes soient capables de faire des choix réfléchis sur ce qu'ils veulent et à qui ils veulent partager […]. En les engageant au plus tôt sur les questions de confidentialité, nous pouvons les aider à mieux gérer leur vie privée en ligne”.

TikTok rend les profils des plus jeunes privés par défaut

D'autres mesures viennent accompagner cette décision de la part du réseau social chinois. Ce dernier indique entre autres que seuls les amis au profil d'une personne de moins de 15 ans pourront commenter ses vidéos. Les “Duet” ainsi que les téléchargements ne pourront s'effectuer qu'avec des vidéos postées par des utilisateurs de plus de 16 ans. Entre 16 et 17 ans, les Duet ne pourront se faire qu'avec les utilisateurs amis.

TikTok a également tenu à rappeler les mesures déjà prises pour “promouvoir la sécurité” de ses jeunes membres. Les Lives ne sont ainsi réalisables qu'à partir de 16 ans, tandis que seuls les plus 18 ans peuvent recevoir des cadeaux virtuels. Enfin, les membres de moins 13 ans ont accès à “une expérience limitée” de l'application, qui comprend des réglages spécifiques ainsi que des propositions de contenu adapté à l'âge.

Après l'affaire de sa potentielle exclusion des États-Unis, interdite in extremis, TikTok a tout intérêt à faire bonne figure quant à la sécurité de ses utilisateurs. Après avoir battu de nombreux records de téléchargement, l'année 2021 sera charnière pour le réseau social. Prochaine étape : concurrencer YouTube et les autres grands noms du secteur.

Source : TikTok