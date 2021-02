TikTok : l’UFC-Que Choisir porte plainte pour mauvaise protection de ses utilisateurs

L'UFC-Que Choisir attaque TikTok en justice. L'association de défense des consommateurs estime que plusieurs clauses des CGU de l'application sont illégales, et lui reproche une mauvaise protection de ses membres. Dans son viseur : des contenus dangereux pour les plus jeunes et un système de monétisation jugé malsain.

“Quel utilisateur prend véritablement le temps de lire toutes les conditions avant de les accepter ?” La question de l'UFC-Que Choisir, bien que rhétorique, fait mouche. Les fameuses CGU sont le plus souvent, pour ne pas dire systématiquement, validées sans même être concertées. L'association ne s'y trompe pas et, face au succès flamboyant de TikTok, application la plus téléchargée de 2020, a décidé de jeter un œil à ce qu'acceptent ces utilisateurs sans le savoir. Selon cette dernière, plusieurs clauses posent problème.

Celle-ci a notamment découvert que “TikTok se donne le droit de faire ce qu’il veut des vidéos publiées : les utiliser, les modifier, les reproduire sans que les utilisateurs n’aient leur mot à dire. C’est illégal.” L'UFC-Que a donc décidé de porter plainte contre le réseau social en compagnie d'autres organismes membre du Bureau Européens des Unions Consommateurs (BEUC). Elle souhaite ainsi lancer “une enquête à l’échelle européenne et nationale sur les pratiques de TikTok” et faire la lumière sur son modèle économique.

À lire également – TikTok : Joe Biden ne forcera pas ByteDance à vendre ses activités américaines

L'UFC-Que Choisir attaque TikTok en justice

L'association reproche notamment à la plateforme une très mauvaise protection de ses utilisateurs les plus jeunes. Bien que cette dernière a renforcé ses paramètres de confidentialité et leur a imposé un profil privé, l'UFC-Que Choisir estime que “les mesures mises en œuvre […] ne sont clairement pas au rendez-vous”. Comme à son habitude, l'organisme dénonce la publicité cachée au sein du réseau social , mais également des contenus violents et à caractère sexuel, disponibles après seulement “quelques minutes de visionnage”.

Autre élément dans le viseur de l'association : la possibilité d'envoyer des cadeaux virtuels à ses influenceurs préférés. Ceux-ci sont en réalité payants via un système de pièces discutable selon l'UFC-Que Choisir. “TikTok met tout en œuvre pour que l’utilisateur oublie qu’il s’agit d’argent réel”, affirme cette dernière, une pratique “détestable” prenant avantage de l'insouciance des adolescents. Rappelons également qu'une grosse faille de sécurité a exposé les données et numéros de téléphone des utilisateurs.

Source : UFC-Que Choisir