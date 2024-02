TikTok : n’achetez pas de radiateur sur l’application, ils peuvent mettre le feu à votre maison

L’association britannique Which? tire la sonnette d’alarme sur une série de radiateurs électriques en vente sur TikTok et bénéficiant de la promotion de plusieurs influenceurs. Ces derniers représentent un sérieux risque de dysfonctionnement qui pourrait déclencher un incendie chez son propriétaire. Le réseau social chinois a décidé de les retirer de sa boutique.

En seulement quelques années, TikTok est passé de « simple » réseau social pour adolescents amateurs de danse à un véritable mastodonte touche-à-tout. Ce n’est pas pour rien si l’application est désormais plus utilisée par les jeunes internautes pour effectuer des recherches, au détriment de Google. Naturellement, celle-ci a donc décidé, en 2023, de se lancer dans le commerce en ligne, via sa toute nouvelle boutique intégrée.

Celle-ci comporte bon nombre de produits, souvent bon marché, que l’on retrouve dans les vidéos publiées par les utilisateurs… et parfois même, très dangereux pour leurs propriétaires. C’est ce que révèle une étude de l’association de protection des consommateurs britannique Which? qui a demandé à TikTok de retirer plusieurs modèles de radiateurs électriques de sa boutique. Pour cause : de sérieux risques d’incendie.

TikTok retire de la vente des radiateurs qui peuvent prendre feu

Les radiateurs électriques épinglés par Which? sont tous des radiateurs d’appoint très entrée de gamme. Le moins cher d’entre eux coûte ainsi seulement 7,20 livres sterling, soit 8,43 €. « Il est vital que le gouvernement donne d’urgence une plus grande responsabilité juridique aux boutiques en ligne pour les produits dangereux afin de les contraindre à prendre des mesures pour empêcher que des produits dangereux ne se retrouvent chez des utilisateurs », a déclaré un porte-parole de l’association.

Malheureusement, si TikTok a rapidement retiré de la vente les radiateurs concernés, Which? indique que d’autres modèles similaires sont disponibles sur la boutique du réseau social. Des créateurs de contenus continuent de faire la promotion de ces produits dangereux auprès de leur audience. En outre, TikTok n’est pas la seule plateforme visée par Which?. Temu, la plateforme de vente discount née des cendres de Wish, commercialise également ce type d’appareils.

