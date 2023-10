Temu : entre arnaques et espionnage des utilisateurs, l’application inquiète de plus en plus

Malgré son immense popularité en France, Temu fait l’objet de nombreuses inquiétudes, notamment à cause d’un récent rapport. En effet, cette dernière est soupçonnée de contenir un logiciel espion qui traquerait la moindre activité de ses utilisateurs sur le web. Compte tenu de ses liens flous avec le gouvernement chinois, elle est aujourd’hui considérée comme un véritable danger.

Depuis quelques mois, une nouvelle application faire fureur sur les stores Android et iOS. Dans la droite lignée de Wish ou encore AliExpress, Temu est un nouvel acteur du e-commerce qui attire sa clientèle avec une stratégie simple : des prix dérisoires sur la majorité de ses produits. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de publicités qui vantent les mérites des accessoires trouvés sur la plateforme, à des prix défiant toute concurrence.

Forcément, de tels chiffres ont attisé la curiosité des internautes et, depuis quelques semaines, les révélations s’enchaînent. Il s’avère en effet que bon nombre des produits en vente sur Temu et faisant l’objet d’une promotion agressive sont des arnaques, loin de remplir toutes les promesses émises dans les vidéos à son sujet. Pourtant, cela n’empêche pas l’application de rester en tête des téléchargements, ce qui pourrait représenter un danger encore plus grand.

Attention à Temu, l’application vous espionne sans gêne

Dans un récent rapport, l’analyse Siegfried Eggert pointe du doigt la fâcheuse tendance de Temu à récupérer les données personnelles de ses utilisateurs. L’application va bien plus loin que les traditionnelles données de navigation. Siegfried Eggert affirme en effet que celle-ci renferme un logiciel espion, qui enregistre la moindre activité de ses utilisateurs depuis leur smartphone. On parle ici de siphonnage de messages privés, ou encore des données bancaires.

L’analyste n’y va pas de main morte : selon lui, Temu est l’un des plus grands dangers pour l’Occident. Il se questionne notamment sur la rentabilité de la plateforme. Selon ses calculs, chaque commande coûte 30 dollars à Temu, du fait de la publicité et des frais d’expédition. Comme une telle plateforme peut donc être viable ? Pour Siegfried Eggert, c’est un indice comme un autre qui suggère un lien étroit avec le gouvernement chinois.

Source : Grizzly Reports