TikTok va se lancer dans le commerce en ligne pour concurrencer le géant Amazon

À en croire Semafor, TikTok pourrait très prochainement inaugurer une section de vente en ligne dans son application américaine. Le projet semble bien avancé, puisque l’e-shop pourrait lever son rideau dans les semaines qui viennent.

Selon les sources du site Semafor, TikTok s’apprêterait à aller marcher sur les plates-bandes d’Amazon. Le réseau social veut en effet ouvrir une boutique en ligne directement accessible depuis un onglet dans l’application. Celle-ci serait bien distincte du programme TikTok Shop qui, à l’heure actuelle, permet aux marques de payer une commission à ByteDance pour pouvoir vendre leurs produits sur la plateforme. Cette boutique proposera ses propres produits.

Cela implique que la compagnie devra créer sa propre chaîne logistique sur tous les marchés qu'elle cible si elle veut avoir la moindre chance de s’imposer face à Amazon, le protecteur autoproclamé des petits portefeuilles. Par ailleurs, en plus de devoir gérer elle-même son catalogue d’articles, elle devra exploiter son propre service client et l’après-vente. Le challenge est relevé, même pour une compagnie aux poches aussi profondes, car les jeunes Américains, les cibles principales de la compagnie, sont connus pour avoir des goûts changeants.

TikTok va lancer à la conquête du marché en ligne aux États-Unis

L’idée de se lancer dans la vente en ligne n’est pas totalement surprenante venant de TikTok, qui comptabilise plus d’un milliard d’utilisateurs, dont 150 millions d’Américains, chaque mois. ByteDance, sa maison mère, est un acteur majeur de la vente en ligne dans l’Empire du Milieu, avec Douyin. Cela dit, reproduire cet exploit avec son équivalent international, TikTok donc, ne sera pas si facile. Ajoutons à cela que l’avenir de la boutique en ligne de TikTok ne dépend pas uniquement de la compagnie.

ByteDance est pointé du doigt par les législateurs américains. À les croire, en plus de diffuser des fake news et du contenu prochinois, l’application envoie les données de certains utilisateurs sur des serveurs en Chine. De ce fait, l’application commence à se faire bannir aux Etats-Unis. Malgré cela, il se dit que TikTok aimerait « plus que quadrupler son chiffre d’affaires dans le e-commerce », pour atteindre les 20 milliards $ cette année.