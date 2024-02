TikTok s’attaque à la désinformation électorale en Europe, voici comment

Dans une initiative visant à renforcer l'intégrité des élections régionales, TikTok introduit des ressources électorales localisées au sein de son application pour les utilisateurs dans les 27 États membres de l'Union européenne, dirigeant ainsi le public vers des informations fiables et combattant les risques de désinformation.

Récemment, TikTok s'est retrouvé au cœur d'une tourmente sans précédent, Universal Music Group ayant mis fin à son partenariat avec la plateforme, signifiant le départ potentiel de nombreux artistes de renom. Parallèlement, dans une tentative de rivaliser avec YouTube, l'application encourage désormais la publication de vidéos horizontales, espérant ainsi capter une part du marché du géant de la vidéo.

Face à ces défis, TikTok lance des Centres Électoraux dans son application pour les utilisateurs de l'Union Européenne, en vue des élections régionales. Cette initiative, visant à diriger les électeurs vers des informations fiables, contraste avec les mesures prises par Twitter l'année dernière. En effet, Twitter Blue, la version payante du réseau, a été interdite aux politiques en période électorale par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques, soulignant les différences d'approche entre les plateformes pour maintenir l'intégrité électorale tout en naviguant dans les eaux troubles de la désinformation.

TikTok lance des centres électoraux dans l'app pour les utilisateurs de l'UE afin de lutter contre les risques de désinformation

Pour contrer efficacement la désinformation et influencer de manière positive le discours électoral, l'application déploie un Centre Électoral dans la langue officielle de chaque État membre de l'UE. Ces espaces, conçus en collaboration avec les commissions électorales locales et les organisations de la société civile, ambitionnent de devenir des référentiels d'informations vérifiées et autorisées. Les contenus abordant les élections européennes seront étiquetés pour rediriger les utilisateurs vers ces centres, s'inscrivant dans une initiative plus large visant à garantir l'intégrité des élections. Des rappels associés aux hashtags encourageront le respect des règles communautaires, la vérification des faits et le signalement des contenus jugés inappropriés.

Au-delà de la lutte contre la désinformation de manière générale, la plateforme s'attaque spécifiquement aux tentatives de manipulation clandestine des opinions. Elle s'engage à introduire des rapports dédiés à ces opérations d'influence, dans le but d'accroître la transparence et de faciliter la collaboration intersectorielle. Ces documents, prévus pour les prochains mois, seront accessibles au sein du Centre de Transparence existant. Par ailleurs, l'initiative prévoit le lancement de neuf campagnes supplémentaires de sensibilisation aux médias dans la région, complétant ainsi le dispositif pour couvrir l'ensemble des États membres de l'UE. L'expansion du réseau de partenaires locaux pour la vérification des faits est également au programme, renforçant ainsi l'engagement de la plateforme à fournir un environnement d'information fiable.

Source : TikTok