Télécharger TikTok sur Android (application communautaire gratuite de partage de vidéos)

TikTok est une application mobile de réseautage social et de partage de vidéos courtes qui cible surtout les jeunes âgés de 13 à 25 ans, que l’on doit au géant chinois ByteDance et qui a été lancée en 2016. En Chine, elle est connue sous le nom de Douyin. En presque cinq ans d’existence, ce réseau social a fait beaucoup de chemin. Aujourd’hui, il connait un succès international. La plateforme est disponible gratuitement sur iOS et Android.

L’application doit une grande partie de sa popularité à son aspect ludique et interactif. Il faut dire que sur TikTok, les possibilités sont presque infinies. ByteDance la présente comme une application conçue pour permettre à chacun d’être un créateur et de partager leur passion à travers leurs contenus. Les utilisateurs peuvent donner libre cours à leur créativité en réalisant des vidéos courtes de 15 à 60 secondes. Facile d’accès, TikTok peut être téléchargé gratuitement sur les appareils fonctionnant sous Android et iOS.

Les avantages liés à l’utilisation de TikTok

Depuis son lancement, TikTok a été téléchargé plus d’un milliard de fois à travers le monde. Ce chiffre prouve bien sa popularité. Les nombreuses fonctionnalités qu’il met à la disposition de ses utilisateurs ont largement contribué à son succès. Le service permet de filmer des vidéos, de les éditer, d’y ajouter des musiques ou encore des filtres et de les partager au monde entier. C’est donc l’outil idéal pour stimuler votre créativité et booster votre visibilité.

TikTok vous aidera également à vous divertir et à trouver des contenus qui coïncident avec vos centres d’intérêt. La plateforme offre un accès illimité à des vidéos diversifiées qui sont réalisées par des gens venant de tous les horizons. Parmi les contenus populaires que vous pourrez retrouver sur TikTok, on peut citer les chorégraphies, les challenges, les sketchs ou encore les tutoriels beauté.

TikTok est une application qui a le mérite d’être facile à utiliser. Pour commencer, il faut télécharger l’application sur le Play Store ou l'Apple Store. Si vous souhaitez publier des vidéos, vous devrez créer un compte.

L’inscription peut se faire grâce à une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Vous pourrez également vous inscrire en utilisant votre compte Twitter, Facebook ou encore Google. Une fois que votre compte a été créé, l’application vous demandera de définir votre nom d’utilisateur et votre pseudonyme.

Si vous le voulez, vous pouvez aussi choisir une photo de profil à appliquer à votre compte. Lorsque vous aurez complété toutes ces étapes, il ne vous restera plus qu’à publier des vidéos ou à visionner les contenus qui vous intéressent.

Pour publier votre première vidéo, appuyez sur l’icône représentant un « + » situé au bas de l’écran. Après cela, vous pourrez commencer à enregistrer votre contenu en appuyant sur le bouton rouge placé au centre de l’écran. Pour rappel, votre vidéo ne devra pas dépasser les 60 secondes. Lorsque vous serez satisfait, vous pourrez l’éditer, y ajouter des textes et des filtres.

TikTok vous donne également la possibilité d’y ajouter une musique en appuyant sur l’option « Sons », situé en haut de l’écran. L’appli vous propose de choisir parmi un vaste catalogue de chansons. Tous les genres musicaux y sont représentés. Il est à noter que vos vidéos pourront être publiées en mode « privé » ou « public. »

Si vous voulez regarder des vidéos, vous pourrez vous rendre dans le volet « Pour toi », de la section « Accueil. » Grâce à une intelligence artificielle, TikTok vous suggèrera des vidéos qui correspondent à vos centres d’intérêt. Pour trouver un contenu spécifique, vous devrez cliquer sur l’option « Découvrir », sous forme de loupe. Quand ce sera fait, vous pourrez écrire dans la barre de recherche le mot-clé qui désigne ce que vous cherchez. Sur TikTok, vous ne serez jamais à court de contenus. Ce sont des millions de créateurs qui partagent chaque jour leurs talents sur la plateforme. Plus vous utilisez l’application, plus elle sera apte à vous proposer du contenu qui répondra à vos attentes.

Quelles sont les fonctionnalités phares de TikTok ?

TikTok met à votre disposition de nombreuses fonctionnalités qui ont pour but d’enrichir votre expérience. Vous pouvez par exemple profiter gratuitement de plus de 100 autocollants à intégrer dans vos vidéos. Il existe aussi des filtres beauté et des effets spéciaux qui rencontrent un énorme succès auprès des créateurs de contenus.

D’autre part, afin de favoriser les interactions sur sa plateforme, TikTok a déployé la fonction Duo. Grâce à elle, vous pouvez faire une vidéo avec l’un de vos amis même si vous ne vous trouvez pas au même endroit. Pour ce faire, il vous suffira d’aller sur le profil de la personne avec qui vous souhaitez faire un duo et de sélectionner une de ses vidéos. Ensuite, cliquez sur le bouton « Partager » et l’icône dédiée à l’option Duo. Il faut souligner qu’il est impossible de faire un duo avec un compte privé.

Actuellement, TikTok est devenu le terrain de jeu favori des influenceurs. Les plus célèbres d’entre eux se vantent d’avoir des dizaines de millions d’abonnés qui les suivent quotidiennement sur la plateforme. Pour entretenir leur relation avec leurs fans, ces influenceurs se tournent généralement vers les vidéos en direct du réseau social. Bien entendu, cette option est à la portée de tous. Pour y accéder, ouvrez l’application et appuyez sur l’icône « + » qui s’affiche sur l’écran d’accueil. Vous verrez alors en bas du bouton rouge dédié à la caméra l’option « Live. » Choisissez ensuite le nom de votre live et cliquez sur « Go Live » pour commencer.

TikTok vous offre aussi de nombreuses possibilités au niveau du montage de vos vidéos. Vous pourrez notamment régler leur vitesse et les mettre au ralenti ou en accéléré. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi transformer votre voix en utilisant de nombreux effets via l’application.

Grâce à TikTok, les influenceurs se font beaucoup d’argent. Si vous voulez, vous aussi, arrondir vos fins de mois grâce à l’application, c’est possible. Il vous faut juste avoir un nombre assez élevé d’abonnés qui interagissent souvent avec vous. Plus vous avez de personnes qui vous suivent, plus vos gains peuvent être élevés. Pour vous aider à gagner de l’argent grâce à TikTok, ils devront être très actifs sur votre compte. Vous devrez aussi publier du contenu de qualité qui se démarquera sur la plateforme. Après cela, inscrivez-vous au « Programme Diamant » de l’application. Cela vous permettra de recevoir des cadeaux de la part de vos abonnés. Ce sont ces cadeaux que vous pourrez convertir en argent.

Quels OS sont compatibles avec TikTok ?

Par chance, il est possible d’accéder à TikTok sur différents appareils, qu’ils fonctionnent sous Android ou sous iOS. L’application est disponible sur Android à partir de la version 4.1. Si vous utilisez un appareil fonctionnant sous iOS, il vous faudra au moins la version 9.3 de ce système d’exploitation.

Quelles sont les applications similaires à TikTok ?

Face au succès rencontré par TikTok, de nombreuses applications ont décidé de marcher sur ses traces. Byte en fait partie. Ce service a été créé par les créateurs de l’application Vine. Il fonctionne à peu près sur le même principe que TikTok et permet de publier de courtes vidéos qui peuvent se lancer en boucle encore et encore. Cette application est gratuite, mais n’est disponible que sur Android.

Likee présente également des similarités avec TikTok. Elle permet d’éditer, de modifier et d’utiliser des filtres sur vos photos et vos vidéos. Vous pourrez la télécharger gratuitement, que vous soyez sur Android ou sur iOS.

La prochaine alternative à TikTok dont nous allons vous parler n’est plus à présenter, car il s’agit de Snapchat. En effet, cette application est sur le marché depuis plusieurs années et compte des millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle doit sa popularité à ses innombrables filtres et à l’option « Story » qui vous permet de télécharger des photos et des vidéos éphémères qui disparaissent au bout de 24 h.

Pour finir, il est de notre devoir de vous parler de Dubsmash. Malgré la concurrence qui est devenue de plus en plus rude, cette application a réussi à tenir bon et à fidéliser ses utilisateurs. Elle possède des fonctionnalités qui ressemblent beaucoup à celles de TikTok. L’option la plus plébiscitée sur Dubsmash est celle qui permet de choisir un extrait audio ou une musique et de l’utiliser dans une vidéo pour faire du « lip sync. » Tout comme TikTok, elle est gratuite. Néanmoins, elle ne peut-être télécharger que sur Play Store.

Il ne vous reste donc plus qu’à faire votre choix.