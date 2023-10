Adobe lance un symbole universel pour repérer les images faites par l’IA

Adobe veut de la transparence et créé une icone que la firme souhaite voir chez le plus grand nombre. Son but : montrer clairement si une photo a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle ou non, entre autres.



Le pape François en doudoune blanche, Donald Trump en train de se faire arrêter par la police, des montagnes de déchets devant la Tour Eiffel… Toutes ces photos virales ont un point commun : elles sont fausses. C'est une intelligence artificielle qui s'est chargée de les créer. Depuis l'arrivée de l'IA générative, il est de plus en plus difficile de savoir si une photo est vraie ou non, tant il est aisé de produire à peu près ce que l'on veut en quelques clics.

Chacun y va de son idée pour identifier facilement ce type de cliché. Google utilise le filigrane invisible SynthID par exemple. Le problème, c'est que multiplier ces initiatives complexifie un peu la tâche. Le mieux serait qu'il en existe un seul, utilisé par tout le monde. Adobe a justement cette idée en tête et dévoile le logo “cr“, pour Content Credentials (CC était déjà pris par l’association Creative Commons). Le nouveau label a été développé par plusieurs entreprises membres du groupe Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), dont Adobe et Microsoft font partie.

Adobe aimerait que tout le monde adopte son symbole pour reconnaître les images générées par IA

Lorsqu'il est apposé sur une image, vous pouvez cliquer sur l'icone pour afficher plusieurs informations : qui la possède, quand elle a été créée, est-ce qu'elle a été faite avec une IA, si oui laquelle, etc. Bien sûr, tous ces éléments sont inscrits dans les métadonnées. Il ne sert donc à rien d'effacer l'icone de la photo pour empêcher d'accéder aux infos. Le Content Credentials peut même enregistrer des versions précédentes du fichier, consultables via l'outil Verifiy proposé par C2PA.

Lire aussi – Google dévoile une IA qui rend la manipulation de photos bien trop facile, Photoshop peut trembler

L'idée est la bienvenue, mais elle ne sera réellement efficace que si la majorité des acteurs jouent le jeu en l'adoptant. Microsoft va renoncer à son système maison pour le faire, mais pas sûr que Google, entre autres, en fasse de même.