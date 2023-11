TikTok se dote enfin de la meilleure fonctionnalité possible pour les audiophiles

Dans un communiqué de presse, TikTok annonce l’arrivée de la fonctionnalité Ajouter à votre application musicale. Comme son nom l’indique, ce simple bouton permet d’ajouter à la playlist de son choix, sur le service de streaming de son choix, une chanson sur laquelle vous êtes tombées sur le réseau social. Un gain de temps incommensurable pour tous ceux qui découvrent des pépites régulièrement.

Tous ceux qui utilisent TikTok de façon régulière le savent : l’application est une véritable mine d’or en matière de découverte musicale. En mettant en avant des morceaux populaires auprès de la communauté, le réseau social permet de tomber sur des morceaux que l’on n’aurait sûrement jamais trouvés autrement — au point de transformer radicalement les stratégies de communication des maisons de disque. Pourtant, TikTok a mis du temps à tirer pleinement parti de cette fonctionnalité.

En effet, à l’heure actuelle, il faut appuyer sur le bouton en bas à droite de son écran pour trouver l’artiste et le titre du morceau, puis se rendre sur son application de streaming musical, taper la recherche et, enfin, pouvoir l’ajouter à l’une de ses playlists. Un procédé particulièrement fastidieux, d’autant plus pour une application dont la musique fait partie intégrante de son expérience. Il aura fallu du temps, donc, mais TikTok l’a enfin compris.

TikTok met fin à la galère d’ajouter ses morceaux à ses playlists

C’est finalement ce mardi 14 novembre que l’application chinoise a annoncé la bonne nouvelle. Bientôt, un nouveau bouton « Ajouter à votre application musicale » (le nom français restant à confirmer) va rejoindre son armada de fonctionnalités. Le bouton fera précisément ce que son nom indique. En appuyant dessus, TikTok affichera trois options de service de streaming : Spotify, Amazon Music et Apple Music.

En sélectionnant Spotify, le morceau sera automatiquement ajouté à la liste des titres likés de l’utilisateur. Pour Amazon Music, ce dernier aura le choix de l’ajouter à une playlist spécifique. TikTok n’a encore rien précisé pour Apple Music, mais ce dernier apparaît bien sur le visuel partagé par l’entreprise. Pour l’heure, la fonctionnalité est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais TikTok s’est engagée à la déployer prochainement dans le reste du monde.

