TikTok s’attaque une nouvelle fois à YouTube, cette fois de la pire manière qui soit

TikTok incite désormais ses créateurs à publier des vidéos horizontales, alors que l’application s’est fait connaître, notamment, grâce à son format vertical. Quel intérêt ? Concurrence YouTube sur son propre terrain bien sûr, puisque le réseau social souhaite également que ses utilisateurs visionnent des vidéos plus longues. Au détriment, semble-t-il, de l’expérience globale.

Entre YouTube et TikTok, c’est un peu la guerre à qui copiera le mieux l’autre. YouTube a tiré en premier en lançant ses fameux Shorts, désormais plus visionnés que les TikTok, ainsi qu’une ribambelle de fonctionnalités qui s’inspire plus ou moins bien de son rival chinois. En face, ce dernier ne reste pas sans rien dire, et ne cache à vrai dire pas vraiment sa volonté de gratter des parts de marché au géant de la vidéo. Dernière frasque en date : l’application autorise désormais les vidéos de 15 minutes, contre 1 minute à ses débuts.

Une métamorphose qui n’est visiblement pas arrivée à son terme. Le journaliste Matt Navarra a en effet repéré un nouveau message à destination des créateurs sur la plateforme. Ce dernier est on ne peut plus clair. TikTok demande désormais à ses utilisateurs de poster des vidéos à l’horizontale, en échange de quoi ces derniers auront à droit à un boost des vues générées sur les 72 heures suivant la publication. Difficile de faire plus direct.

TikTok s’apprête détériorer l’expérience de l’utilisateur pour concurrence YouTube

Nous savions déjà que TikTok donne manuellement un petit coup de pouce à certaines vidéos à fort caractère viral. Mais jamais la plateforme n’a été aussi claire dans ses intentions. Celle-ci a même précisé quel type de vidéos seront éligibles à ce boost. Pour en profiter, il faudra publier un contenu qui n’est ni publicitaire, ni politique, ni une communication gouvernementale. Le créateur doit également être présent sur le réseau social depuis au moins 3 mois.

Sur le même sujet — TikTok : les influenceurs ont gagné 40 millions d’euros en 2023 rien qu’avec les cadeaux des utilisateurs français



Difficile de ne pas repenser avec nostalgie au début de la plateforme en France, lorsque les vidéos d’une minute étaient la norme et que l’on disposait enfin d’un espace où le format vertical régnait. Si la stratégie de TikTok est claire, la question de l’expérience utilisateur se pose. Beaucoup refuseront certainement de rester sur le réseau si celui-ci se voient envahir de vidéos verticales, là où YouTube est la référence depuis des années. Les vidéos longues ayant déjà écornées l’image de la plateforme.