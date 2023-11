Spotify, Apple Music, Deezer : comment découvrir votre récap’ musical de l’année

La fin d’année approche, il est donc l’heure pour les services de streaming musicaux de dévoiler votre récap' de 2023. Initiée par Spotify avant d’être rapidement reprise par ses concurrents, cette tradition est chaque année partagée massivement sur les réseaux sociaux. Si vous aussi, vous souhaitez participer à la fête, suivez notre guide.

Qu’avez-vous écouté cette année ? Il est possible que vos horizons musicaux aient été si vastes en 2023 que vous soyez incapables de répondre à cette question. Ou, à l’inverse, qu’un artiste vous ait tellement obsédé que vous souhaitez savoir combien de temps vous avez passé à l’écouter. Bonne nouvelle : c’est exactement à cela que servent les Wrapped.

Si vous êtes un habitué des plateformes de streaming musicales, ce nom ne vous est probablement pas étranger. C’est Spotify qui a dégainé le premier, en proposant une rétrospective personnalisée par an pour chacun de ses utilisateurs. Face au succès rencontré par l’événement sur les réseaux sociaux, Apple Music et Deezer lui ont rapidement emboîté le pas.

Comment trouver votre rétrospective musicale sur votre service de streaming

Alors que décembre arrive à grands pas, les services de streaming proposent désormais tous leur rétrospective de l’année. Dans cet article, nous allons vous guider pas à pas sur chaque application pour trouver votre récap' annuel. C’est parti !

Spotify

Rendez-vous sur le site de Spotify ou sur votre application mobile Si vous choisissez l’application mobile, vérifiez que vous avez téléchargé la dernière version Sur l’écran d’accueil, cliquez la bannière Votre rétrospective 2023 Sur smartphone, cliquez sur l’onglet Rétrospective en haut de l’écran, puis sur la bannière

Deezer

Cette fois, la manipulation est on ne peut plus simple, puisque le récap' est disponible dès la page d'accueil de l'application, sur smartphone, Windows et web.

Ouvrez l’application Deezer sur l'appareil de votre choix Sur la page d’accueil, cliquez sur Ton année en musique

Apple Music

Puisqu’Apple Music ne fait décidément rien comme tout le monde, son récap' ne se trouve pas dans l’application iPhone, mais seulement sur la version web de la plateforme.