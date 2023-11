Deezer dévoile un nouvel habillage audacieux pour se démarquer de Spotify et Apple Music

Deezer présente un nouvel habillage visuel qui devrait permettre au service de se différencier de Spotify et Apple Music.

En cette année 2023, Deezer change de modèle économique, en augmentant les prix, comme ses concurrents Apple Music et Spotify, mais aussi en révolutionnant le modèle de rémunération des artistes, pour une répartition plus juste des droits d’auteur. Ce bouleversement ne serait pas complet sans le changement d’image qui va avec. Après 16 ans d’existence, Deezer « se réinvente » avec une nouvelle identité visuelle plus en accord avec « la vraie personnalité » de l’entreprise.

Avec 5 millions d’abonnés payant « seulement », Deezer, le service de streaming musical Made in France, a encore fort à faire avant de pouvoir clamer le même nombre de clients que le leader sur le marché, Spotify, avec près de 410 millions d’utilisateurs. S’il fait figure d’outsider face à des géants bien installés, Deezer n’en cesse pas moins de marquer sa différence.

Deezer marque sa différence avec Spotify en adoptant un nouveau logo et un nouvel habillage

En termes de fonctionnalité pour commencer, avec un catalogue riche de 120 millions de titres, et des fonctionnalités exclusives telles que la possibilité de transférer les listes de lecture d'un service concurrent, une offre de streaming en qualité CD, la possibilité d’uploader votre discothèque personnelle dans le nuage, et bien d’autres. Cela dit, c’est sur le plan de l’image et de la « personnalité » que l’entreprise veut se démarquer. À travers ce rebranding en règle, elle veut dévoiler une signature qui résume sa nouvelle énergie : Live the Music.

L’habillage et les interfaces utilisateur à venir refléteront une nouvelle identité, comme l’exprime le choix du violet comme teinte principale, qui incarne l’extravagance et la créativité autant que l’indépendance et la passion. La palette de couleur sélectionnée par Deezer en 2023 se veut avant-gardiste, curleuse et décalée. Le logo réalisé par Koto Studio est un bon exemple de cette nouvelle identité. Adieu donc aux colonnes colorées évoquant un égaliseur de chaîne hi-fi, et bienvenue au cœur qui bat au rythme de la musique.