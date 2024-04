Spotify pourrait encore augmenter ses tarifs d’ici peu, ce que l’on sait

Pour les amateurs de musique et de podcasts, Spotify est depuis des années une option de streaming relativement abordable. Toutefois, les utilisateurs pourraient bientôt devoir payer davantage pour continuer à écouter ces musiques et ces podcasts.

Selon un rapport de Bloomberg, Spotify prévoit d'augmenter à nouveau le prix de ses abonnements sur plusieurs marchés d'ici la fin du mois d'avril. D’après une de leurs sources, cette fois, l'augmentation sera de 1 à 2 dollars par mois pour certains abonnés au Royaume-Uni, de l'Australie, du Pakistan et de quelques autres pays non nommés. Les auditeurs américains peuvent s'attendre à une augmentation similaire dans le courant de l'année 2023, et il est probable que celle-ci touche aussi la France.

Mais il y a un hic : la hausse des prix ne s'appliquera pas à tous les niveaux de Spotify Premium. L'augmentation vise principalement les utilisateurs qui souhaitent accéder à la bibliothèque de livres audio de Spotify. Pour rappel, le géant du streaming est rapidement devenu le deuxième plus grand fournisseur de livres audio, derrière le service Audible d'Amazon.

Spotify va voir son prix augmenter

Pour répondre aux besoins des auditeurs qui n'ont pas besoin de livres audio, Spotify lancera un nouveau plan Premium “de base” qui maintiendra le tarif actuel de 10,99 $ par mois. Ce niveau de base inclura la musique et les podcasts, mais pas le contenu des livres audio.

Pour les amateurs de livres audio prêts à payer plus cher, les formules Premium existantes de Spotify incluront un supplément de 1 à 2 dollars pour les offres de livres. Les abonnés aux formules Premium famille/multi-comptes pourront bénéficier d'une augmentation allant jusqu'à 2 dollars.

Ce remaniement tarifaire intervient neuf mois seulement après que Spotify a augmenté son forfait Premium individuel de 9,99 dollars à 10,99 dollars par mois en juillet dernier. Des concurrents comme Amazon Music et Tidal avaient également augmenté leurs tarifs à peu près au même moment, mais proposent aujourd’hui un rapport qualité/prix bien plus compétitif.

En France, on sait déjà qu’une hausse du tarif de l’abonnement premium est prévue à cause du gouvernement, et les utilisateurs français pourraient donc faire face à une double augmentation en 2024. Si une nouvelle hausse de prix aussi rapide peut frustrer certains utilisateurs de Spotify, l'entreprise pourrait atténuer cela en améliorant l'expérience de streaming. Spotify travaille sur un nouveau niveau “Supremium” qui offrirait une qualité audio sans perte et un son spatial comme le Dolby Atmos.