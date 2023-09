Thunderbolt 5 : Intel lance une nouvelle norme 6 fois plus rapide que l’USB4

Ça y est, Intel vient enfin de dévoiler la cinquième génération de sa connectique Thunderbolt, utilisée dans certains ordinateurs les plus rapides au monde, dont les MacBook Pro d’Apple depuis plusieurs années maintenant.

3 ans après avoir lancé Thunderbolt 4, Intel vient de lever le voile sur une toute nouvelle itération de sa norme, Thunderbolt 5. La technologie d'interface à haut débit née de la collaboration entre Intel et Apple en 2011 a donc enfin droit à une nouvelle itération, qui promet comme d’habitude d’être toujours de repousser les limites du transfert de données et de la polyvalence par le biais d'un port unique.

Thunderbolt 4, la version précédente, a apporté des améliorations impressionnantes telles que la prise en charge de deux moniteurs 4K ou d'un seul écran 8K, la compatibilité USB4, la charge de 100 W et un taux de transfert de données minimum de 32 Gbps. Cependant, elle partageait la même bande passante totale de 40 Gbps avec Thunderbolt 3 et conservait la compatibilité avec la norme PCIe Gen3. Le Thunderbolt 5 promet, lui, des changements encore plus importants.

Que faut-il retenir de la connectique Thunderbolt 5 ?

Cette dernière norme Thunderbolt 5 promet d'atteindre une bande passante totale étonnante allant jusqu'à 120 Gbps, grâce à la technologie Bandwidth Boost. C’est donc trois fois plus que la génération précédente, et 6 fois plus que l’USB4.

Dans sa configuration standard, Thunderbolt 5 offre une connexion bidirectionnelle impressionnante de 80 Gbps. Cependant, lorsque la demande se fait sentir pour des écrans haute résolution avec des taux de rafraîchissement accrus ou la nécessité de prendre en charge plusieurs écrans, les appareils peuvent exploiter la vitesse totale de 120 Gbps. Deux écrans 6K peuvent être connectés simultanément.

L'inclusion de la compatibilité PCIe Gen4 est particulièrement intéressante, car elle promet de débloquer un plus grand potentiel de bande passante pour les GPU externes, ce qui pourrait remédier à l'une des limites de Thunderbolt 3 et 4.

L'une des principales caractéristiques de Thunderbolt 5 est sa compatibilité avec toute une série de normes, notamment DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G et PCIe Gen4. La norme apporte également des capacités de charge robustes, puisqu’elle permet de délivrer jusqu’à 240W sur un seul câble.

Les premiers systèmes équipés de Thunderbolt 5 devraient être lancés en 2024. Il pourrait s'agir d'ordinateurs portables basés sur l'architecture Meteor Lake, mais on s’attend aussi à ce qu’Apple l’adopte plus tard en 2024 dans ses MacBook 14 et 16 pouces haut de gamme, équipés de puces M3 Pro et M3 Max.