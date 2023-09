Chromebook : bonne nouvelle, les ordinateurs recevront des mises à jour pendant 10 ans

Google apporte de grands changements qui pourraient avoir un impact sur la durée de vie de votre Chromebook. L'entreprise indique qu'à partir de 2024, tous les nouveaux Chromebooks bénéficieront automatiquement de 10 ans de mises à jour après leur sortie.

Google a annoncé quelques nouveautés liées aux Chromebooks qui font désormais de ces machines bon marché une proposition attrayante, même pour les personnes qui ne les considéraient pas comme une option auparavant.

L'annonce la plus notable est que tout Chromebook fabriqué en 2021 ou plus tard recevra des mises à jour automatiques régulières pendant les 10 premières années de sa vie. La même extension sera également appliquée aux modèles sortis en 2019 et 2020, selon une déclaration donnée à Android Police.

Lire également – 1 journée avec un Chromebook, le verdict de Mélanie, étudiante en communication

Google étend le suivi logiciel des Chromebooks

À partir de l'année prochaine, les Chromebooks commercialisés à partir de 2019 bénéficieront de 10 ans de mises à jour « après la sortie de la plateforme ». L'expiration automatique des mises à jour (AUE) a été augmentée pour la dernière fois en 2020, Google affirmant qu'une décennie est “plus que ce que tout autre système d'exploitation s'engage à faire aujourd'hui”.

Tout Chromebook sortit entre 2019 et aujourd'hui bénéficiera donc de deux années supplémentaires de mises à jour. En d’autres termes, cela signifie que la date Auto Update Expiration (AUE) de votre Pixelbook Go passera de juin 2026 à juin 2028. Pendant ce temps, le Chromebook Vero 514 d'Acer (2023) passe de 2030 à 2032.

Il est à espérer que Google mettra à jour sa page d'assistance qui vous permet de vérifier jusqu'à quelle date votre appareil recevra des mises à jour automatiques. En 2020, Google a annoncé huit ans de mises à jour logicielles pour les Chromebooks les plus récents.

Auparavant, les Chromebooks ne bénéficiaient généralement que de cinq à six ans de mises à jour logicielles, ce qui pouvait entraîner de nombreuses mises à niveau prématurées en raison du risque de sécurité que ces appareils posent au fil des ans – ils avaient pratiquement la durée de vie la plus courte de tous les ordinateurs existants.

Avec ce changement, Google se classe donc parmi les bons élèves de l’industrie. Les ordinateurs Mac d’Apple reçoivent généralement des mises à jour de fonctionnalités pendant six à huit ans seulement, tandis que Windows 10 est maintenu pendant environ 10 ans. Il se vend déjà deux fois plus de Chromebook que de Mac, et ce chiffre pourrait donc augmenter à l’avenir.

Une autre bonne nouvelle est que Google termine actuellement un grand projet qui sépare Chrome et ChromeOS, leur permettant d'être mis à jour et maintenus indépendamment. Théoriquement, cela permettrait d'obtenir des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités pour le navigateur Chrome sur votre Chromebook, même s'il ne reçoit plus de mises à jour de ChromeOS.

Google annonce d’autres nouveautés pour ses Chomebooks

Outre l'extension de l'assistance, Google met en place une procédure de réparation accélérée des Chromebook pour les établissements d'enseignement et introduit des fonctions d'économie d'énergie dans ChromeOS. Google vise notamment à accélérer les réparations logicielles de 50 %, permettant ainsi aux centres de réparation agréés de résoudre les problèmes des Chromebooks sans avoir recours à une clé USB.

En ce qui concerne les aspects liés à l'efficacité énergétique dans ChromeOS, il s'agit de la charge adaptative, qui aide à maintenir la santé de la batterie, et de l'économiseur de batterie, qui prolonge la durée de vie de la batterie en minimisant les processus à forte consommation d'énergie. Avec la charge adaptative, votre Chromebook restera à 80 % pour prolonger la durée de vie de la batterie. Il « se rechargera complètement avant que vous ne vous déconnectiez habituellement », par exemple lorsque vous partez pour la journée. Dans le menu Paramètres > Périphériques > Alimentation, vous trouverez un bouton marche/arrêt pour la “charge adaptative”. Les administrateurs peuvent l'activer par défaut sur les appareils gérés.