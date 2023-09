Microsoft Surface : de nouveaux ordinateurs portables arrivent le 21 septembre, ce qu’il faut attendre

Les fans de Microsoft vont bientôt avoir droit à de nouvelles itérations de la plupart des ordinateurs portables Surface de la société, mais ceux-ci n’apporteraient malheureusement aucun changement de taille par rapport à leurs prédécesseurs.

Avant la conférence annuelle de Microsoft prévue pour le 21 septembre prochain, on sait déjà presque tous de toutes les machines que présentera la société. Au total, ce serait 3 appareils qui profiteraient de mises à jour : le Surface Laptop Studio, le Surface Laptop Go 2 ainsi que le Surface Go 3.

Si l’on espérait un grand nombre de nouveautés sur tous ses modèles, il semblerait que Microsoft ne se contentera que de changements mineurs. Selon les informations de Roland Quandt de WinFuture, les nouveaux ordinateurs ne profiteront que de processeurs Intel mis à jour, et non d’autres changements esthétiques ou matériels.

De nouvelles puces Intel Raptor Lake vont remplacer l’ancienne génération

On sait désormais que le Surface Laptop Studio bénéficiera d'une mise à niveau vers le processeur Intel Core i7-13800H, qui fait partie de la nouvelle famille “Raptor Lake” de l'entreprise, ainsi que d'options d'achat pour 16 ou 32 Go de RAM et 512 Go ou 1 To de stockage SSD. Pour rappel, la première itération lancée l’année dernière s’était déjà positionnée comme l’un des meilleurs PC du fabricant, et il devrait en être de même cette année.

Bien qu'il soit inhabituel pour Microsoft de proposer un seul processeur pour son ordinateur portable phare, le Core i7-13800H devrait largement surpasser les Core i5-11300H et Core i7-11370H qui équipent le Surface Laptop Studio d'origine. Le nouveau processeur sera d’ailleurs aussi accompagné d’une carte graphique RTX 4060 mobile.

De son côté, le Surface Laptop Go 2 va profiter d’une puce Intel Core i5-1235U, une puce qui a pourtant été lancée début 2022. Elle sera accompagnée de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, ce qui devrait l’aider à conserver un tarif abordable.

Enfin, le Surface Go 3 profitera probablement de la plus grande nouveauté, puisqu’il abandonnera les SoC ARM pour un processeur Intel N200 à quatre cœurs, qui fait partie de la série Alder Lake N. On retrouvera aussi 8 Go de RAM ainsi que 64, 128 ou 256 Go de stockage.

Tous les nouveaux ordinateurs devraient être disponibles à partir du début du mois d’octobre, et Roland Quandt affirme que malgré ces changements mineurs, les prix « pourraient avoir tendance à augmenter ». L’entreprise s’alignerait donc ainsi sur la plupart de ses concurrents, qui ont eux aussi été contraints d’augmenter les tarifs ces derniers mois.

