Threads va faire le plein de nouvelles fonctionnalités, voici à quoi on peut s’attendre

Threads a fait une entrée fracassante dans le paysage numérique avec une offre très similaire à Twitter, mais le réseau social ne propose pas encore certaines fonctionnalités jugées essentielles par certains internautes. Heureusement, cela va bientôt changer.

Le lancement de Threads a été un véritable succès avec près de 50 millions d’utilisateurs inscrits en moins de 24 heures. Les utilisateurs sont presque unanimes pour dire que le réseau social est parti du bon pied, mais cela ne veut pas dire qu’il est exempt de défauts. Si certains considèrent la modération des contenus à caractère sexuel trop stricte, c’est surtout le manque de certaines fonctionnalités clés qui est reproché par de nombreux internautes.

Comme nous l’avions souligné dans notre prise en main, Threads ne permet par exemple pas de filtrer ce qui vous est présenté dans votre fil d’actualité. L’algorithme de Meta se charge pour l’instant de vous recommander un mélange de publications qui pourraient vous intéresser avec des posts de vos amis, au grand dam de certains utilisateurs. Cependant, cela va bientôt changer.

Threads promet déjà l’arrivée de nouveautés intéressantes

Sur son compte personnel, Adam Mossori, le PDG d’Instagram, a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités au cours des prochaines semaines, dont certaines qui ont rapidement été demandées par les premiers utilisateurs de Threads.

Pour commencer, la plateforme travaille déjà activement à l’ajout d’un fil d’actualité dédié aux personnes que vous suivez. Comme sur Twitter, celui-ci ne vous présentera que des publications de vos amis, et non des recommandations de posts de personnes que vous ne connaissez pas. Cela devrait vous permettre de ne plus subir l’algorithme de Meta, et donc de décider vous-même de ce que vous voulez voir ou non.

Threads va également ajouter des hashtags sur sa plateforme, probablement aux côtés d’une section « tendances » dans laquelle vous retrouverez les sujets les plus chauds du moment. Enfin, Mossori confirme l’arrivée d’une version Web pour Threads. L’application était pour Meta une priorité, mais le géant américain n’en a pas pour autant oublié tous les utilisateurs sur ordinateur, ou qui ne veulent pas installer l’application sur leurs smartphones.