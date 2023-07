TikTok pourrait être interdit en France dès le 1er janvier 2024, voici pourquoi

Le Sénat a les yeux braqués sur TikTok et ses effets supposément néfastes sur la jeunesse. La commission d’enquête a livré ses conclusions, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour la plateforme chinoise de partage de mini-vidéos.

Le rapport de 181 pages établi par la commission d’enquête explique en détail pourquoi il convient de prendre des mesures fortes contre TikTok. Les sénateurs reprochent plusieurs choses au réseau social. Ils estiment, premièrement, que le réseau social est bien trop proche de Pékin. Il est fréquemment accusé de transférer des données vers les serveurs chinois, après avoir « dressé un profil psychologique de ses utilisateurs qu’il peut utiliser à des fins commerciales ou pour d’autres finalités indéterminées ».

De plus, TikTok « joue » avec la législation européenne, et « entend faire reposer le principe de minimisation de la collecte sur une démarche volontaire de l’utilisateur, ce qui est contraire au RGPD ». Par ailleurs, le rapporteur de la commission d’enquête pointe le cynisme de TikTok : « nous avons été frappés par l’opposition qui existe entre le mot “transparence” dont TikTok fait un leitmotiv dans sa communication, et la réalité d’une opacité manifestement voulue ».

Les sénateurs veulent « suspendre » TikTok en France dès le 1er janvier 2024

Pour les élus, le réseau social est si populaire et influent qu’il en est devenu néfaste pour les jeunes utilisateurs français. « L’algorithme de TikTok conduit à enfermer les utilisateurs dans des “bulles de filtre” parfois dangereuses ». Le rapport mentionne ainsi une étude qui a montré que « l’application a tendance à proposer davantage de contenus dangereux aux personnes vulnérables ».

Que faire face à ce péril ? Les sénateurs proposent une mesure draconienne : ils veulent interdire l’utilisation de TikTok aux salariés de l’État, de l’armée, de la justice, de l’énergie, des transports, de la gestion de l’eau, de la santé, de l’alimentation, de la finance, des télécoms, de l’industrie, de l’espace et de la recherche. Plus radical encore, ils suggèrent de suspendre TikTok en France et dans l’Union européenne pour des raisons de sécurité nationale à partir du 1er janvier 2024 si ByteDance n’a pas répondu d’ici là aux questions soulevées par la Commission d’enquête.