Threads : si vous ne pouvez pas vous connecter en France, c’est normal !

Threads, le rival de Twitter lancé par Meta, n’est plus accessible pour les utilisateurs européen. La firme américaine avoue avoir pris des mesures renforcées pour les y empêcher. Threads n’a jamais été officiellement disponible en Europe. Mais il était possible d’y accéder au service grâce à une manipulation simple. Le but inavoué de Meta serait d’éviter un nouveau conflit avec la Commission européenne.

Le buzz de l’été, c’est clairement Threads, le nouveau réseau social remplacé Twitter dans le cœur de tous ceux qui ont été déçus par la gestion d’Elon Musk. Ce n’est pas la première fois qu’une initiative tente le coup. Telegram et Mastodont ont essayé. Mais sans succès. Alors que Threads, initiative de Meta associée à Instagram, a réussi à focaliser l’attention des Internautes : en quelques jours, le réseau social dépassait les 100 millions d’utilisateurs dans le monde.

Lire aussi – Elon Musk n’a pas payé les 500 millions $ d’indemnités de licenciement qu’il doit aux anciens employés de Twitter

Threads a donc attiré des millions d’utilisateurs à travers le monde, alors que l’application n’était pas disponible partout. En effet, Threads n’est officiellement pas accessible depuis l’Europe (et donc en France). Or, grâce à une manipulation simple détaillée dans un article précédent, il est possible de télécharger Threads et de commencer à utiliser le service, même si cela contourne quelques règles.

Meta bloque les Européens qui veulent accéder à Threads

Cependant, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2023, les utilisateurs européens de Threads ont constaté une baisse d’accessibilité de l’application. Les flux ne se chargent plus. Il n’est plus possible d’envoyer un nouveau message. Etc. Et ce même en utilisant un VPN pour cacher votre véritable localisation. Cela aurait pu être une panne telle que celle subie par ChatGPT quelques jours auparavant. Mais ce n’est pas le cas : c’est un blocage beaucoup plus serré.

L’information a été confirmée par Meta auprès de nos confrères de Techcrunch. Ces derniers ont reçu une déclaration où la firme américaine explique avoir pris des mesures supplémentaires pour empêcher les utilisateurs européens d’accéder à Threads. Ce n’est pas une volonté de sa part : elle préfère simplement, pour des questions réglementaires, que les Européens attendent le lancement en bonne et due forme avant de leur ouvrir l’accès.

Car il s’agit évidemment d’un enjeu légal. L’application Threads collecte de très nombreuses informations sur chaque utilisateur. Et cela contrevient à la réglementation européenne sur la gestion des données personnelles. Ce blocage semble donc être pour Meta une stratégie visant à montrer patte blanche auprès de la Commission européenne. Cette dernière a déjà épinglé le groupe de Mark Zuckerberg pour collecte et usage abusif d’informations.

Source : Techcrunch