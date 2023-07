Elon Musk n’a pas payé les 500 millions $ d’indemnités de licenciement qu’il doit aux anciens employés de Twitter

Twitter n’a pas fini de payer les indemnités de licenciement dues après le départ forcé de plusieurs milliers d’employés. Le réseau social est traîné devant les tribunaux.

Peu après son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk a licencié la moitié des effectifs du réseau social. Problème : la compagnie doit encore plusieurs centaines de millions de dollars à ses anciens employés. De ce fait, Courtney McMillian, une ancienne responsable de la compagnie partie lors de la première vague de licenciements, a initié un recours collectif contre Twitter et son PDG.

En temps normal, le montant des indemnités de licenciement de Twitter s’étalait de deux à six mois de salaire, selon l’ancienneté de l’employé, en plus d’une contribution en espèces à l’assurance maladie et d’autres avantages. D’après la plainte déposée par Mme McMillian, le personnel a, au maximum, reçu « trois mois de salaire après avoir été licencié ». Selon la BBC, le montant total des indemnités accordées aux employés licenciés par Elon Musk et les nouveaux dirigeants ne représentent qu’une fraction des 500 millions $ contractuellement dus.

Elon Musk n’a pas payé toutes les indemnités de licenciement promises

Au moment de virer tous les employés, M. Musk avait pourtant affirmé que les licenciés recevraient l’équivalent de trois mois de salaire au moment de leur départ, « 50 % plus que ce qui est légalement requis », selon lui. Cela n’était apparemment qu’un beau discours pour convaincre les employés restants de continuer à travailler pour Twitter. En effet, la plainte accuse l’ancien PDG du réseau social d’avoir « trompé les employés […] ce qui en a conduit certains à rester dans l’entreprise plus longtemps qu’ils ne l’auraient fait autrement ».

L’avocate des plaignants ajoute : « il a fait ces promesses en sachant qu’elles étaient nécessaires pour éviter des démissions massives qui auraient menacé la viabilité de la fusion et la survie de Twitter lui-même ». À l’heure qu’il est, sans même parler de ce procès dans lequel la compagnie pourrait perdre très gros, la survie de Twitter est menacée par Threads, le réseau social fraîchement lancé par Meta, dont le succès fulgurant a de quoi inquiéter Elon Musk.

