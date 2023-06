Instagram “durcit” enfin sa politique contre les dick pics

Instagram vient d'annoncer de nouvelles mesures pour empêcher la propagation sur le réseau social de dick pics et de photos dénudées. Voici les détails apportés par Meta.

Depuis le début d'année 2023, Meta et Instagram multiplient les mesures pour renforcer la sécurité des utilisateurs sur leurs plateformes respectives. En février 2023, l'entreprise de Mark Zuckerberg a lancé un nouvel outil baptisé Take It Out. Via cette base de données, Meta veut mettre fin au partage de contenus pédopornographiques sur ses réseaux sociaux, mais aussi sur les services concurrents.

Et ce 27 juin 2023, la firme de Menlo Park a dévoilé des mesures inédites pour empêcher le partage de dick pics et de photos dénudées sur Instagram. Aujourd'hui, les utilisateurs peuvent envoyer un nombre illimité de demandes de DM, qu'il s'agisse de textes ou d'images. Une porte ouverte à de nombreux abus vis-à-vis des utilisatrices, qui sont nombreuses à recevoir des photos “d'attributs masculins” non sollicitées.

D'abord l'invitation, ensuite les messages

Pour mettre fin à ces pratiques abusives, Instagram a décidé d'instaurer une barrière simple, mais efficace. Désormais, avant de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui ne les suit pas, les utilisateurs devront désormais envoyer une invitation pour avoir la permission de se connecter. Les personnes peuvent envoyer une seule invitation à la fois et ne peuvent plus en envoyer tant que le destinataire ne l'aura pas accepter.

Mais ce n'est pas tout puisqu'Instagram va intégrer un filtre supplémentaire. En effet, ces invitations se limiteront à du texte uniquement. En d'autres termes, les cochons du web ne pourront pas envoyer de photos, de vidéos, de messages vocaux ou passer des appels jusqu'à ce que le destinataire ait accepté leur invitation à échanger. Pas de mauvaise surprise dans les invitations, hormis du texte potentiellement blessant ou insultant. C'est toujours mieux qu'un vilain dick pic.

Comme le précise Instagram, ces nouveaux outils sont actuellement en phase de test. Nous ne savons pas encore quand ils seront déployés sur la version stable de l'application. Dans un tout autre domaine, le réseau social veut également aider les adolescents à gérer leur temps. “Nous explorons également une solution sur Instagram suggérant aux adolescents de fermer l'application s'ils font défiler des Reels durant la nuit”, écrit Meta sur son blog.