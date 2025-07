DM, surligneur… du nouveau arrive sur Threads dès aujourd’hui, voici ce qui change

Meta annonce des changements majeurs dans Threads. Le réseau social inspiré de Twitter / 𝕏 se dote d'un surligneur ainsi que de messages directs.

Le réseau social Threads continue de grandir près de deux ans après son lancement. Ce qui pousse Meta à y intégrer une série de nouveautés. La première nouveauté qui débarque, c'est un “surligneur”. En tout cas une fonctionnalité baptisée dans la version américaine Threads highlighter et fonctionne un peu comme un Stabilo.

C'est un élément visuel qui met en avant certains posts en progression. Ou alors des discussions intéressantes mises en avant. On les trouve entre autres dans l'onglet Explorer qui permet de découvrir de nouveaux contenus et des comptes intéressants. On pourrait décrire l'intérêt de cet élément comme une façon montrer tout ce qui est le plus actif dans ce fil.

Les utilisateurs de Threads peuvent enfin échanger des messages en privé

Évidemment, l'arrivée des DM ou messages privés, était sans doute ce que les utilisateurs attendaient le plus depuis le lancement de l'application. À compter d'aujourd'hui, il devient enfin possible de s'échanger des messages entre utilisateurs.

Le fonctionnement est globalement le même que sur Twitter / 𝕏 : pour s'écrire il faut que les deux parties se suivent mutuellement. La fonctionnalité est par ailleurs réservée aux membres âgés de plus de 18 ans. Meta semble ici se simplifier la tâche, en évitant toutes les implications légales et techniques d'un système “tous publics”.

L'option forcerait vraisemblablement le groupe à mettre en place un contrôle parental, et une forme de modération. Des améliorations sont à venir selon la firme qui tease l'arrivée de conversations de groupes, de filtres et d'autres contrôles.

La firme souhaite par ces nouveautés de fidéliser ses membres, en leur permettant de rester en contact via l'application. Mais aussi en développant sa différence avec les applications concurrentes. La firme rapporte que le tiers des utilisateurs y suit d'autres comptes que sur Instagram.

Reste à savoir la route que prendra Threads dans les années à venir. De ce point de vue, Meta semble encore chercher la bonne formule pour rendre la plateforme plus pertinente dans l'ensemble de son écosystème.