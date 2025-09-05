Mark Zuckerberg attaque Facebook en justice, mais ce n’est pas ce que vous croyez

Aux États-Unis, un certain Mark Zuckerberg vient de porter plainte contre Facebook, qu'il accuse de nuire à ses affaires. Non, vous ne rêvez pas. En revanche, il ne s'agit probablement pas du Mark Zuckerberg auquel vous pensez.

Il n'est pas rare que Mark Zuckerberg soit l'objet de petits événements médiatiques. Entre ses réactions souvent jugées étranges par les internautes, le scandale Cambridge Analityca, et plus récemment son rapprochement particulièrement assumé avec Donald Trump et l'extrême-droite américaine, ainsi que ses déclarations à propos du remplacement de ses employés par l'IA, ce ne sont pas les occasions qui manquent de parler du patron de Meta.

Pourtant, cette fois-ci, ce n'est pas de Mark Zuckerberg dont il est question. Enfin, pas vraiment. L'histoire du jour concerne bel et bien Mark Zuckerberg et, si l'on ne sait pas exactement de qui l'on parle, elle peut très vite porter à confusion. En effet, le fameux Mark Zuckerberg vient de déposer une plainte contre… Facebook. Plus étrange encore, il affirme que sa carrière a largement souffert des restrictions et du harcèlement du réseau social à son encontre.

Ce Mark Zuckerberg qui détestait Facebook

Vous l'aurez sûrement compris, il s'agit ici d'un homonyme au milliardaire américain. Mark S. Zuckerberg, donc, est un avocat exerçant dans l'Indiana, qui a visiblement une dent contre le réseau social. On peut le comprendre : le fait de porter le même nom que le créateur de la plateforme qu'il tente tant bien que mal d'utiliser lui porte préjudice depuis des années. En effet, Facebook ne fait visiblement pas la différence entre les deux hommes.

Sur le même sujet – Toujours pas de lunettes connectées ? Mark Zuckerberg pense que vous êtes foutu

Résultat : des suppressions intempestives de compte, des campagnes de promotion qui tombent à haut malgré des milliers de dollars d'investissement, des piratages à la chaîne… La vie de Mark S. Zuckerberg sur Facebook est un véritable enfer. D'autant que cela fait près de 15 ans que l'avocat tente de régler la situation, sans succès. Facebook continuant de faire la sourde oreille, celui-ci a donc décidé d'employer la manière forte – et, par la même occasion, s'offrir un petit coup de pub véritablement efficace.

Source : Fox 59