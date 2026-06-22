The90 Gem : le collier connecté qui veut empêcher votre peau de vieillir

Dans la famille des objets connectés pensés pour notre santé, voici le collier capable de surveiller le vieillissement de votre peau. Voici sur quoi il se base et comment il fonctionne.

Collier The90 Gem
Le collier connecté The90 Gem

Une montre, un bracelet, une bague et, si ça vous ne suffit pas, un collier. Voilà le genre d'accessoires connectés dont vous pouvez vous parer afin d'obtenir de nombreuses mesures concernant votre santé. Si les trois premiers font désormais partie du quotidien de nombreuses personnes, le dernier est plus rare. The90 Gem vient donc se positionner sur un marché où tout ou presque est encore à faire. C'est lui que vous pouvez voir sur la photo servant d'illustration principale à cet article.

Porté par dessus vos vêtements, le pendentif intelligent mesure en temps réel votre exposition au Soleil. Dans le détail, il se concentre sur les rayons UV, des UVA aux UVB. Pour rappel, les UVA participent au vieillissement prématuré de la peau et à l'augmentation du risque de développement de cancers. Les UVB également, en plus d'être les principaux responsables des coups de soleil.

Un collier connecté capable de protéger votre peau indirectement

Le collier The90 Gem ne travaille pas tout seul. Dans l'application associée, vous définissez votre “profil cutané”, en entrant votre usage de crème solaire, de vêtements anti-UV ou encore de casquette et autres chapeaux. En combinant les données du capteur et celles définies par vos soins, le programme estime au bout de combien de temps d'exposition votre peau risque de brûler. Vous recevez également des notifications pour vous inciter à remettre de la crème solaire, voire à vous réfugier à l'ombre.

Lire aussi – Des chercheurs ont conçu une montre connectée à moins de 100 € qui détecte les microplastiques à travers votre peau

Disponible en or ou argent pour 299 dollars, ou 199 dollars en profitant d'une offre spéciale toujours en cours au moment d'écrire ces lignes, le collier The90 Gem tient 7 jours sur une seule charge selon son fabricant. Il résiste aux éclaboussures, mais n'est pas fait pour être immergé dans l'eau. À ce stade, seuls les résidents des États-Unis peuvent le commander, avec une expédition prévue pour juin 2026.


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