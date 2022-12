The Witcher saison 3 : on sait dans quel lieu mythique vont se rendre Geralt et Ciri

Comme le dévoile le titre du premier épisode, il semble que le Geralt d'Henry Cavill et la Ciri de Freya Allan visiteront dans la saison 3 un lieu notable des livres de la série Witcher que les fans attendent avec impatience.

Alors que les fans de The Witcher ne se remettent toujours pas de l’annonce du départ d’Henry Cavill de la série après la prochaine saison, on en sait désormais un peu plus sur la troisième saison de la série. La production de la saison est terminée et la post-production est bien avancée, mais Netflix n’a toujours pas annoncé de date de sortie.

Néanmoins, nous savons à présent comment va s’appeler le premier épisode de cette saison 3, et le titre nous donne beaucoup d’indices. Les amoureux du monde fantastique de l'auteur Andrzej Sapkowski reconnaîtront immédiatement : « Shaerrawedd ». Entertainment Weekly a d’ailleurs publié une image de la page de scénario de la première saison 3 qui confirme que Geralt, Ciri et Yennefer vont bientôt visiter Shaerrawedd.

Qu’est ce que Shaerrawedd dans The Witcher ?

Écrit par Mike Ostroski et réalisé par Stephen Surjick (qui a dirigé les deux premiers épisodes de la saison 2), le premier épisode de la saison 3 mettra en scène les ruines de Shaerrawedd, les derniers vestiges d'un palais elfique autrefois magnifique dans les forêts de Kaedwen qui sert de cadre à une scène essentielle entre Geralt et Ciri dans le roman Blood of Elves.

En effet, l'importance de ce lieu est liée à une seule conversation entre Geralt et Ciri. La showrunner Lauren Hissrich a d’ailleurs expliqué qu’il s’agit d’une « excellente façon de commencer à expliquer la lignée de Ciri et toutes les choses qui vont lui arriver et qui font surface dans The Time of Contempt ».

Elle poursuit en détaillant les efforts déployés pour s’assurer que la création du lieu de tournage était bien conforme aux livres. « Ce décor est l'un des plus grands que nous ayons jamais construit », explique Hissrich dans une interview. « C'était un décor intérieur-extérieur. Tous les plans sont des effets visuels. Il est évident qu'il y a un combat, mais c'est surtout un grand espace ouvert. Il y a des écrans bleus partout, et nous venons juste d'y mettre la touche finale. L'épisode 1 est terminé depuis des lustres, mais il a fallu tout ce temps pour mettre au point ce décor. Je pense que c'est vraiment important pour l'histoire ». Aucun détail concernant les prochaines saisons n’a été dévoilé, mais il semble que Netflix a déjà lancé la production des saisons 4 et 5.