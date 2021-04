The Witcher : Netflix confirme la sortie de la saison 2 en 2021, c’est officiel

La saison 2 de The Witcher, c’est pour bientôt. Netflix a annoncé qu’après un tournage durement finalisé, les épisodes seront disponibles au cours de la seconde moitié de 2021. La plateforme en a profité pour indiquer ses résultats pour le premier trimestre, décevants par rapport aux prévisions.

Les informations autour de la saison 2 The Witcher s’enchaînent, tandis que les fans attendent toujours une date de sortie officielle. Le tournage a en effet subit quelques retardements, à cause de la pandémie dans un premier temps, puis d’une blessure de Henry Cavill durant une scène. Aujourd’hui, Netflix a déclaré que l’on pourrait finalement voir la suite de la série plus tôt que prévu. L’annonce a été faite à l’occasion de son bilan financier pour le premier trimestre 2021.

« Nous pensons que l’augmentation des abonnements payants va accélérer durant la seconde moitié de 2021, lorsque nous entrerons dans une phase importante avec le retour de gros succès comme Sex Education, The Witcher, La Casa de Papel et You ». C’est donc à demi-mot que la plateforme de streaming a confirmé l’arrivée prochaine de la 2e saison de la série évènement, tout en se préservant de donner une date précise.

The Witcher sera de retour courant 2021

Il semblerait néanmoins qu’il ne reste plus que quelques mois avant de voir débarquer le sorceleur sur nos écrans pour de nouvelles aventures. Reste à espérer que Netflix ne tarde pas trop à publier une annonce officielle. Cependant, compte tenu des habitudes de la plateforme, il se peut que celle-ci se fasse seulement quelques semaines avant la date de sortie. Comme d’habitude, la patience est de mise, donc.

Le service peut toutefois compter sur la série pour faire remonter des chiffres un brin décevants sur ce premier trimestre 2021. En effet, les résultats n’ont pas été au rendez-vous : alors que Netflix espérait ajouter 6 millions d’utilisateurs payants à son portefeuille, il n’en a obtenu « que » 4 millions. The Witcher pourrait aider à revoir les compteurs à la hausse, avec notamment un film d’animation déjà en préparation.

