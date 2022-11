The Witcher Blood Origin : Netflix dévoile un nouveau trailer pour le spin-off

Alors que les fans de la série The Witcher ont récemment appris qu’Henry Cavill rendra sa perruque blanche de Geralt de Riv à la fin de la troisième saison, Netflix vient de dévoiler un nouveau trailer pour le spin off Blood Origin, ou l’héritage du sang en français.

Blood Origin se déroule environ 1 200 ans avant les événements de la série phare de Netflix, Witcher, et raconte l'histoire de la création du premier sorceleur, lorsque les mondes des elfes, des hommes et des monstres ont fusionné en un seul. Ce nouveau monde dangereux nécessitait des protecteurs tout aussi dangereux.

Aux commandes de la série The Witcher : Blood Origin, on retrouve Declan de Barra et Lauren Schmidt Hissrich, et celle-ci est basée sur les romans originaux Witcher d'Andrzej Sapkowski. Les quatre épisodes seront diffusés sur Netflix le jour de Noël, le 25 décembre 2022. Netflix avait déjà dévoilé un premier trailer pour sa série à la fin de l’année dernière. Le nouvel aperçu nous montre des images assez similaires au premier teaser, mais on y découvre tout de même quelques nouveautés.

Netflix mise tout sur la franchise The Witcher

Blood Origin montre l'apogée de la civilisation condamnée des elfes. Dans la plus pure tradition de la fantasy, la série comportera également une quête, mais ne vous attendez pas à ce que Scian (Michelle Yeoh) et ses acolytes s'entendent bien.

« C'est l'histoire de sept vagabonds, guerriers, héros, peu importe comment vous voulez les appeler, qui se détestent honnêtement au début », explique la productrice exécutive Lauren Schmidt Hissrich. « Ils ont l'impression qu'ils ne devraient pas faire cette quête ensemble et puis, comme dans tout bon voyage de héros, ils réalisent qu'ils ont besoin les uns des autres ».

Le trailer s’ouvre donc sur Scian, un elfe accomplissant un rituel, avant de montrer la violence, la dévastation et la magie dans des décors fantastiques. On retrouve également Jodie Turner-Smith dans le rôle du féroce guerrier Éile, Laurence O'Fuarain dans le rôle de Fjall, Jacob Collins-Levy dans le rôle d'Eredin, Mirren Mack dans le rôle de Merwyn et Zach Wyatt dans le rôle de Syndril.

Si vous vous demandez à qui appartient la voix envoûtante qui chante dans la bande-annonce, il s'agit d'Eile de Sophia Brown. Son personnage faisait partie de la garde de la reine, mais elle a décidé qu'elle préférait devenir une musicienne itinérante. Vous pouvez découvrir le trailer dans son intégralité ci-dessous.