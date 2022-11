Netflix va se lancer dans la diffusion en direct début 2023 avec un spectacle d’humour

Netflix se lance dans les contenus en direct et annonce qu'il accueillera une émission spéciale en direct de l'humoriste, acteur, scénariste et réalisateur Chris Rock. Il s’agirait d’une première pour Netflix, puisque la plateforme n’a pour l’instant jamais organisé d’événement en live.

Maintenant qu'il a ajouté des publicités à ses offres, Netflix va bientôt faire un pas de plus vers son ambition de concurrencer la télévision traditionnelle. En effet, le géant de la vidéo à la demande a annoncé qu’elle diffusera bientôt en direct un spectacle avec l’humoriste Chris Rock, ce qui serait une première pour la plateforme.

« Chris Rock est l'une des voix comiques les plus emblématiques et les plus importantes de notre génération », a déclaré Robbie Praw, vice-président de Netflix chargé des formats stand-up et comédie. « Nous sommes ravis que le monde entier puisse vivre un événement comique en direct de Chris Rock et faire partie de l'histoire de Netflix. Ce sera un moment inoubliable, et nous sommes tellement honorés que Chris porte ce flambeau ».

Le premier live de Netflix aura lieu en 2023

On ne sait pas exactement quand aura lieu l’événement, mais l'annonce de Netflix confirme que le spectacle spécial en direct de Chris Rock sera disponible pour tous les abonnés au début de l'année 2023. Ce sera le deuxième stand-up spécial de Rock pour Netflix, son premier Chris Rock : Tambourine est sorti sur le service de VOD en 2018.

Bien que ce soit la première fois que Netflix diffuse un spectacle en live, la société n'est pas totalement étrangère aux événements comiques. « Netflix is a Joke : The Festival » a eu lieu au printemps et a réuni plus de 330 humoristes qui ont donné 295 représentations dans plus de 35 lieux à Los Angeles, dont le tout premier spectacle de stand-up au Dodger Stadium. 260 000 billets s’étaient vendus pour l’événement, et on imagine que le premier spectacle en direct de la plateforme devrait lui être visionné par plusieurs millions d’abonnés à travers le monde.

Évidemment, le spectacle sera en anglais, et puisqu’il sera en direct, on imagine qu’aucune traduction en français ne sera disponible. Ce sera l’occasion pour l’acteur de revenir sur la fameuse claque de Will Smith lors de la 94e cérémonie des Oscars. « Les gens s'attendent à ce que je parle de ces conneries, je ne vais pas en parler maintenant, j'y viendrai éventuellement, sur Netflix », a annoncé Chris Rock.