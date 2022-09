The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom débarque sur Switch en mai 2023

Lors du Nintendo Direct de ce mardi 13 septembre 2022, le constructeur a enfin dévoilé le titre du prochain Zelda. La suite directe de Breath of the Wild répondra au nom de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Le jeu tant attendu par les fans débarquera sur Switch le 12 mai 2023.

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a donné un nouveau Nintendo Direct, ses fameuses conférences en ligne, ce mardi 13 septembre 2022. L'occasion pour le constructeur d'annoncer les prochains titres à venir sur la Switch comme Octopath Traveler 2, la surprise Pikmin 4, Bayonetta 3 ou encore une version dédiée de Sifu.

BigN a également confirmé l'arrivée de plusieurs épisodes de la saga Resident Evil sur Switch, accessibles depuis le cloud. Ce sera notamment le cas de Resident Evil Village, RE 7, ainsi que les remakes de RE 2 et RE 3.

La suite de Breath of The Wild se trouve un nom et une date de sortie

Et bien entendu, Nintendo a gardé le meilleur pour la fin, en révélant enfin le nom officiel du prochain épisode de sa saga culte : The Legend of Zelda. En effet, la suite directe de Breath of Wild répondra au nom de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Connaissant désormais ce titre, on comprend pourquoi Nintendo n'a pas souhaité diffuser sa conférence au Royaume-Uni, alors que les Britanniques sont en deuil après le décès de la reine Elisabeth 2.

L'appellation de ce nouvel opus a été dévoilé via un court trailer ouvrant sur des runes décrivant le passé d'Hyrule. On voit ensuite Link ouvrir de gigantesques portes avant de se lancer dans le vide.

De quoi rappeler les similitudes évidentes entre le titre et Skyward Sword. On y voit également notre héros utiliser à nouveau le pouvoir Cinetis pour faire remonter le temps à un énorme rocher et s'en servir comme un ascenseur.

Enfin, Link atterrit à un moment sur ce qu'il semble être une plateforme volante reprenant la forme d'un oiseau. Reste à savoir s'il s'agit d'une “mouture” accessible sur demande, ou bien s'il s'agit plutôt de structures présentes à de nombreuses endroits pour faciliter l'exploration des cieux. La bande-annonce se conclut par une information de taille. The Legend of Zelda : Tears of The Kindgom sortira sur Nintendo Switch dès le 12 mai 2023. Le rendez-vous est pris.