Forspoken : sur PC, il faudra avoir une machine de guerre pour le faire tourner

Square-Enix a publié les configurations PC requises pour faire tourner son nouveau jeu Forspoken. Il faudra avoir une machine performante pour espérer profiter de l’aventure dans de bonnes conditions. Forspoken est aussi le tout premier titre à bénéficier du Direct Storage sur Windows 11.

Votre config sera-t-elle assez solide pour faire tourner Forspoken ? Le nouveau bébé de Square-Enix pourrait mettre bon nombre de PC à genoux, ses exigeances techniques étant très élevées.

L’éditeur a partagé les configurations requises pour la version PC de son jeu. Il sera tout à fait possible d’en profiter avec une machine moyenne (avec une GTX 1080)… mais il faudra se contenter d’une définition en 720p et d’un framerate à 30 FPS. Pour le pousser en 1440p, il faudra avoir une RTX 3070 minimum.

Fospoken, le premier jeu à utiliser le Direct Storage de Windows 11

Comme on peut le voir sur le tableau de Square-Enix, jouer en 4K ne sera pas à portée de tous puisqu’il faudra être équipé d’un processeur Intel Core i7-12700K ou d’un AMD Ryzen 5 5800X, couplé avec un GPU Nvidia GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 6800 XT. Pour résumer, il faudra avoir une machine de guerre. Nous n’avions pas vu cela depuis longtemps sur une nouvelle sortie. Forspoken s’annonce beau, certes, mais cela ne justifie pas de telles exigences. Le coupable de ce méfait n’est autre que l’outil anti-piratage Denuvo. Véritable usine à gaz, il rend n’importe quel jeu gourmand. De quoi agacer bon nombre d'utilisateurs qui ne veulent pas passer par la case PS5.

Dernier point, on remarque que Forspoken prend 150 Go sur votre HDD ou SSD (installation conseillée), c’est énorme ! Seul bon point : il s’agira du premier titre compatible avec Direct Storage de Windows 11. Cette technologie consiste à se passer du CPU en jeu, le GPU allant chercher les informations dont il a besoin directement dans le SSD. Concrètement, cela supprime tous les temps de chargement. Une chose qui devrait se démocratiser peu à peu sur PC et que nous avons hâte de voir sur ce Forspoken.

Pour rappel, Forspoken est un action/RPG dont la date de sortie sur PS5 et PC est prévue pour le 24 janvier prochain.