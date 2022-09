House of the Dragon : le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube

Pour convaincre toujours plus de spectateurs de visionner sa nouvelle série House of the Dragon, HBO a décidé de mettre en ligne le premier épisode dans son intégralité sur YouTube, et celui-ci est donc accessible gratuitement.

Alors que les amateurs de séries fantastiques ont pu découvrir hier les deux premiers épisodes de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir, HBO veut que vous sachiez qu'Amazon Prime Video n'est pas la seule plateforme à proposer une série grandiose. En effet, pour mettre des bâtons dans les roues de son concurrent à l’occasion du lancement de The Rings of Power, HBO a diffusé gratuitement sur YouTube l'intégralité du premier épisode de House of the Dragon.

Cet épisode avait réussi à réunir presque 10 millions de spectateurs le premier soir. La série compte actuellement deux épisodes, et tous les yeux sont désormais tournés vers le troisième qui sera disponible dès demain sur HBO Max. La série a tellement cartonné qu’HBO a rapidement commandé une saison 2 juste après la diffusion du premier épisode, et la plateforme cherche désormais à inciter de nouveaux utilisateurs à s’abonner à son service en leur permettant de découvrir gratuitement sur YouTube le premier épisode.

Comment regarder le premier épisode de House of the Dragon sur YouTube ?

Bien que l'épisode de House of the Dragon soit apparu sur YouTube sans restriction géographique, il semble que l'accès ne soit actuellement accordé qu'aux téléspectateurs des États-Unis. En effet, la vidéo est limitée par l'âge et n'est disponible que dans les régions où HBO Max est disponible. Pour y accéder, il vous faudra donc vous armer d’un VPN pour contourner ce blocage géographique. Si vous ne savez pas vers quel service vous tourner, vous pouvez toujours aller consulter notre guide des meilleurs VPN de 2022.

On doute que cette initiative d’HBO arrive à perturber le lancement de la série phare d’Amazon Rings of Power, mais il est bon de voir la plateforme permettre à davantage d’internautes de découvrir ses séries originales gratuitement. Quoi qu'il en soit, avec l’arrivée conjointe de ces deux séries, c'est le moment idéal pour être un fan de fantasy.

Source : YouTube