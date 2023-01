The Last of Us : la série HBO commence très fort, le premier épisode acclamé par les fans

Les critiques nous avaient prévenus : la série The Last of Us est déjà un gros carton du côté des fans. Sur Rotten Tomatoes, site de référence en matière de films et séries, l’adaptation du jeu vidéo obtient la note colossale de 96/100, chose relativement rare pour un premier épisode. En France, c’est sur Amazon Prime Video que nous pourrons découvrir ce dernier, disponible depuis aujourd’hui.

C’est certainement l’une des séries les plus attendues de ce début d’année, et il semblerait que HBO ait été au rendez-vous. Hier soir, les téléspectateurs américains ont pu découvrir le premier épisode de The Last of Us, l’adaptation du jeu éponyme. De notre côté du globe, il a fallu attendre aujourd’hui pour qu’Amazon Prime Video, qui a récupéré les droits de diffusion, mette ce dernier en ligne.

Quoiqu’il en soit, il semblerait que ce début de saison n’ait pas déçu les fans. La série avait déjà largement séduit les critiques, qui ont pu voir la série en entier avant tout le monde et qui n’ont pas hésité, pour certains, à la qualifier de chef d’œuvre. À en croire la note donnée au premier épisode, le public est du même avis. En effet, ce dernier a obtenu la note colossale de 96/100.

The Last of Us fait un carton plein auprès du public

Autant dire qu’il est extrêmement rare qu’une série démarre aussi bien sur le site. À titre de comparaison, on peut considérer qu’une série ou un film est excellent lorsqu’il reçoit au minimum la note de 80/100, et les œuvres qui obtiennent plus de 95/100 ne sont pas vraiment légion. Traduction : si vous hésitiez à regarder la série par peur d’être déçu, vous pouvez foncer les yeux fermés, ne serait-ce que pour vous faire votre propre avis.

Bien entendu, il reste à voir si The Last of Us va confirmer l’essai pour le restant de la saison. La relation entre Ellie et Joel étant au centre de l’intrigue, il faudra attendre encore quelques épisodes pour évaluer la qualité de la série de manière plus globale. Mais, une chose est certaine, celle-ci commence très bien. Avez-vous déjà regardé le premier épisode ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !