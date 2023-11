La NASA va lancer son propre service de streaming gratuit et sans publicités

L'agence spatiale s'apprête à lancer son nouveau service de streaming, NASA Plus, le 8 novembre. Le service était jusqu'à présent en version bêta, mais il sera accessible à tous dans le courant de la semaine prochaine.

La NASA, la célèbre agence spatiale, se lance dans une nouvelle aventure avec le lancement de NASA+, un service de streaming vidéo pas comme les autres. Contrairement à Netflix ou encore Disney+, qui proposent des formules payantes dont certaines contiennent même des publicités, NASA+ se veut entièrement gratuit.

Destiné à tous les publics, y compris les familles, NASA+ promet un éventail de contenus tournés vers l’espace, accessibles sur la plupart des grandes plateformes. Le service de streaming gratuit et sans publicité comprendra une couverture en direct des futurs lancements, des documentaires et de nouvelles séries originales qui seront disponibles en exclusivité sur la plateforme.

Lire également – La NASA a une idée toute simple pour nettoyer l’espace, il suffisait d’y penser

NASA+ est gratuit et sans publicité, contrairement à Netflix et Disney+

« Nous mettons l'espace à la demande et au bout des doigts avec la nouvelle plateforme de streaming de la NASA », a déclaré Marc Etkind, administrateur associé des communications de la NASA, dans un communiqué. « La transformation de notre présence numérique nous aidera à mieux raconter comment la NASA explore l'inconnu dans l'air et dans l'espace, inspire par la découverte et innove pour le bien de l'humanité ».

NASA+ sera disponible dès le 8 novembre prochain via l'application NASA sur les appareils mobiles et tablettes iOS et Android, ainsi que sur les lecteurs de médias en continu tels que Roku, Apple TV et Fire TV. Notez que le service de streaming sera également accessible sur le web via le nouveau site web bêta de l'agence.

Outre l'introduction de son propre service de streaming, la NASA est en train de revoir l'ensemble de sa présence numérique. Elle travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle expérience web (et d'une nouvelle application) qui permettra de mieux regrouper les informations relatives à ses missions, à ses projets de recherche et aux mises à jour du programme Artemis, entre autres. La NASA possède de nombreux sites web pour différents programmes et divisions, mais la nouvelle plateforme inclura du contenu provenant de plusieurs d'entre eux.