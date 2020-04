The Last of Us 2 disparaît du PSN, Sony rembourse les précommandes

The Last of Us 2 connait un nouveau rebondissement après l’énième report de sa date de sortie. Sony vient de fermer la page des précommandes sur PSN et a décidé de rembourser les joueurs qui avaient déjà réservé leur copie digitale.

Le feuilleton The Last of Us 2 se poursuit. Il y a quelques jours, Sony et Naughty Dog annonçaient un nouveau report de sa sortie à cause des perturbations qu’entraîne le covid-19. Alors que l’impatience monte chez les joueurs, Sony a décidé de ne plus enregistrer de nouvelles précommandes. La page dédiée au jeu sur le PlayStation Store vient en effet d’être supprimée. Dans le même temps, les précommandes de la version numérique ont commencé à être remboursées.

The Last of Us 2 : l’attente se prolonge

Peu avant l’annonce de Sony, Neil Druckmann, le réalisateur de The Last of Us 2 avait essayé de rassurer les joueurs en expliquant que tout était mis en œuvre pour une sortie le plus tôt possible. La note positive à retenir est que le développement du jeu est quasiment bouclé. Ce n’est donc pas la raison de ce nouveau décalage, contrairement au premier report de la sortie. Du moins, selon les dires de Naughty Dog.

Le Studio et Sony évoquent des raisons purement logistiques vu la période de grandes perturbations que le monde traverse actuellement. Ils souhaitent que tous les joueurs découvrent le jeu au même moment. Ce choix est totalement différent de celui de Square Enix qui a décidé de maintenir la sortie de Final Fantasy 7 Remarke et même de lancer les livraisons plus tôt que prévu.

Lire aussi – The Last of Us : HBO va produire une série adaptée du jeu PS4

En ce qui concerne The Last of Us, le remboursement des précommandes n’est pas vraiment rassurant pour les joueurs et augure d’un retard de plusieurs mois, d’autant plus qu’aucune nouvelle date de sortie n’a été annoncée. Iron Man VR est d’ailleurs dans la même situation. Tout devrait donc déprendre de la durée de la pandémie du covid-19.